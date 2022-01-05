Нацелена на долгострочное сотрудничество!
Здравствуйте, дорогие заказчики!
Уже 4 года я занимаюсь копирайтингом. Работала контент-менеджером и администратором сайта бизнес-школы "Личность и Капитал" Наталии Закхайм. А также в обучающем проекте "Бизнес и Свобода". За это время увлеклась фотографией и веб-дизайном. Поэтому планирую расширить свою сферу деятельности, дабы мое хобби приносило не только удовольствие, но и дополнительный доход.
Цены на мои услуги пока низкие, поскольку вхожу в рабочий ритм после целого года декретного отпуска. Но это нисколько не скажется на качестве работы, так как я подхожу к своим обязанностям крайне внимательно и ответственно. Все будет выполнено в срок.
Портфолио
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Стихи, Песни и Проза
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