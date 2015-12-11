Филолог со знанием английского языка. Опыт работы в преподавании языков и в сфере секретариата, помощник руководителя, работа с документами.

Уверенный пользователь ПК. Переводчик с филологическим образованием, по специально есть опыт работы в сферах обучения и перевода. Также имеется опыт работы офис менеджером. В данный момент в декретном отпуске. Есть возможность работать удаленно через интернет.

Ищу подработку: могу отлично редактировать тексты на английском и русском языках, набирать тексты, администрировать сайты, рассматриваю любые вакансии в разных сферах.