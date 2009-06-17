Опыт работы 4 года.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
- графический дизайн;
- разработка логотипов и фирменных стилей;
- полиграфия (открытки, календари - от карманных до перекидных, визитные карточки, брошюры, флаеры, альбомы, дизайн книг, плакаты, наклейки, фирменные бланки и многое другое);
- наружная реклама;
- фото (съемка и обработка, собственный банк фотоизображений), коллаж.
В любое время готова помочь с разработкой дизайна. Сделаю стильно, информативно и со вкусом.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ:
- предоплата (30-50%); это не значит, что я не работаю без предоплаты (такой вариант лучше обговорить дополнительно);
- четкое представление заказчика, что ему нужно;
- наличие в команде заказчика лица, который будет вести со мной переговоры и формулировать свои пожелания (чтобы не получилось, что заказчиков несколько, при этом каждый хочет что-то своё и отвергает пожелания коллег);
- форма оплаты: Яндекс.Деньги
ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ:
41001296977536
КОНТАКТЫ:
ICQ: 496717460
mail: [email protected]
ПОРТФОЛИО:
http://fotki.yandex.ru/users/kos3310/album/8745/
http://fotki.yandex.ru/users/kos3310/albums/
Приветствуется работа через СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ СДЕЛОК!
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