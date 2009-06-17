Опыт работы 4 года.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- графический дизайн;

- разработка логотипов и фирменных стилей;

- полиграфия (открытки, календари - от карманных до перекидных, визитные карточки, брошюры, флаеры, альбомы, дизайн книг, плакаты, наклейки, фирменные бланки и многое другое);

- наружная реклама;

- фото (съемка и обработка, собственный банк фотоизображений), коллаж.

В любое время готова помочь с разработкой дизайна. Сделаю стильно, информативно и со вкусом.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ:

- предоплата (30-50%); это не значит, что я не работаю без предоплаты (такой вариант лучше обговорить дополнительно);

- четкое представление заказчика, что ему нужно;

- наличие в команде заказчика лица, который будет вести со мной переговоры и формулировать свои пожелания (чтобы не получилось, что заказчиков несколько, при этом каждый хочет что-то своё и отвергает пожелания коллег);

- форма оплаты: Яндекс.Деньги

ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ:

41001296977536

КОНТАКТЫ:

ICQ: 496717460

mail: [email protected]

ПОРТФОЛИО:

http://fotki.yandex.ru/users/kos3310/album/8745/

http://fotki.yandex.ru/users/kos3310/albums/

Приветствуется работа через СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ СДЕЛОК!