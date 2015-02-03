Засыхаю без работы для ума!

Первое образование - журналист (опыт работы на телевидении и в изданиях в качестве журналиста и редактора - 5 лет). Второе высшее - экономическое (менеджмент). Опыт работы преимущественно в строительной сфере (инновационно-строительная компания - 6 лет) в управляющих должностях (последняя должность -управление аппаратом президента управляющей компании. Управлять и координировать работу приходилось всех отделов от экономического до логистического и отдела продаж). Отлично пишу и работаю с текстами, быстро нахожу нужную, а порой и исключительную информацию (работаю с различными источниками ;)), составляю статьи и заметки, адресные и рекламные эссе и пр. с целью продвижения товара. Опыт работы в сфере экономики и строительства позволяет искусно оперировать профильной терминологией и полученными знаниями. Собственные безграничные увлечения и удовольствие от перебирания информации, в качестве зарядки для ума, позволяют разбираться и составлять тексты практически на любые темы: строительство, архитектура и дизайн, бухгалтерия (банки, лизинговые компании и их продукты), автомобили, экстремальные виды спорта, мода (конечно же!), питание и здоровый образ жизни, эзотерика и психология, косметология, музыка и кино и мн.др. Готова поучаствовать в рекламных кампаниях, ведении сайтов и блогов и пр. Студентам напишу отличные курсовые или дипломные ( желательно гуманитарные науки). Владею английским языком, немецкий - письмо.