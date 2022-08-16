Любой формат работы с текстами, переводы, преподавание.

 Имею высшее филологическое и педагогическое образование.

 Владею украинским, английским,русским языками.

 8 лет опыта преподавания языков.

Предоставляю услуги репетитора.

 Занимаюсь любой формой работы с текстами (перевод, копирайтинг, рерайтинг, редактирование, транскрибация и т.д.).

Черпаю вдохновение из любой работы,связанной с речью (устной,письменной),языками,текстами.С легкостью берусь как за монотонные, так и за креативные задания.С удовольствием и энтузиазмом качественно выполняю работу в необходимые сроки.

 Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!