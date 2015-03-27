Aisid

Леонид Aisid

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение Доски обьявлений

    Описание проекта: Надо просто заполнить объявлениями доску бесплатных объявлений. Требуются исполнители для наполнения доски объявлений. Всю информацию об источниках предоставлю в личку. Оплата: 5 руб за объявления с фотографией(от 1 до ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание парсера для доски обьявлений Osclass

    Нужен парсер объявлений с Авито для плагина Ad Importer движок Osclass. Может быть обычная программка которая будет конвертировать парсинг в формат который распознаёт Ad Importer. Скажем с помощью Datacol7 отпарили объявления выгрузили в Exel ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта Мониторинга

    Добрый день! Нужно создание сайта на CMS(предпочтение отдается DLE или WordPress)  Мониторинг Экономических игр пример: https://web-monitor.info/ Более полное ТЗ о цветах и прочем в личку Цены адекватные выставляйте сами! Вопросы ...

    DLEWordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа и 2 баннеров

    Добрый день! Нужно нарисовать логотип (235x186 формат PNG) и 2 баннера (468x60 и 200x300 формат GIF) Более полное ТЗ о цветах и прочем в личку Цены выставляйте сами, предпочтение отдается тем у кого ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Флеш баннер Банковской тематики

    Нужен баннер банковской тематики флэш Вклады-Депозиты более точно в личку(размеры, предпочитаемые цвета и тд. и тп.) Цены выставляйте сами и предпочтение отдается тем у кого есть портфолио! Ну и дальнейшее сотрудничество!

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры для сайта Банковской тематики

    Требуется сделать несколько баннеров (кол-во будет уточнено при работе и в дальнейшей перспективе работы) банковской тематики (Вклад, Пластиковые карты и тд. и тп.) Размеры 998*250 Более подробная информация в приватном разговоре ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Картинки и иконки

    Требуется создать 5 слайд картинок по банковским услугам размером: 775х388, и 6-8 иконок по банковской тематике 200х200 в цветовой гамме сайта. Более подробно в приват! В последствии возможно долговременное сотрудничество по дизайнерскому сопровождению ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Банковский сайт

    Нужен сайт для банка движек предпочтительно ДЛЕ но рассмотрим вариант и на другом движке! Требования к дизайну: 1.макет сайта построен примерно как у www.privatbank.ru 2.выдержать в тонах белого и светло синего ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Приватный проект для gornishan
Один из лучших заказчиков на сайте!
Отличный исполнитель! Все сделано быстро и качественно РЕКОМЕНДУЮ! Будем и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$86
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа и 2 баннеров
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Рекомендую! Специалист во всем и по срокам все быстро и объяснит когда надо что да как! Человек под ходит с душой к проекту и ведет до полного удовлетворения заказчика! Буду и в дальнейшем продолжать с ним работать!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Баннеры для сайта Банковской тематики
Отлично поработали с Леонидом!
Всё отлично сделано
Ответный отзыв