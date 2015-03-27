Описание проекта: Надо просто заполнить объявлениями доску бесплатных объявлений. Требуются исполнители для наполнения доски объявлений. Всю информацию об источниках предоставлю в личку. Оплата: 5 руб за объявления с фотографией(от 1 до ...
- Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен парсер объявлений с Авито для плагина Ad Importer движок Osclass. Может быть обычная программка которая будет конвертировать парсинг в формат который распознаёт Ad Importer. Скажем с помощью Datacol7 отпарили объявления выгрузили в Exel ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать 2 гиф баннера размером 222 на 90 для сайта http://okprofit.ru.Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно создание сайта на CMS(предпочтение отдается DLE или WordPress) Мониторинг Экономических игр пример: https://web-monitor.info/ Более полное ТЗ о цветах и прочем в личку Цены адекватные выставляйте сами! Вопросы ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать логотип (235x186 формат PNG) и 2 баннера (468x60 и 200x300 формат GIF) Более полное ТЗ о цветах и прочем в личку Цены выставляйте сами, предпочтение отдается тем у кого ...Завершен7 лет назад
Нужен баннер банковской тематики флэш Вклады-Депозиты более точно в личку(размеры, предпочитаемые цвета и тд. и тп.) Цены выставляйте сами и предпочтение отдается тем у кого есть портфолио! Ну и дальнейшее сотрудничество!Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создание Иконок-3Д картинок (128*128) банковской направленности более подробное ТЗ в личку.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание скриптов для последующего размещения на сайте (CSM Joomla) кредитного калькулятора по типу: http://calculator-credit.ru/calculator.php http://calculator-credit.ru/articles/credit-calc.htmlВеб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать несколько баннеров (кол-во будет уточнено при работе и в дальнейшей перспективе работы) банковской тематики (Вклад, Пластиковые карты и тд. и тп.) Размеры 998*250 Более подробная информация в приватном разговоре ...Завершен11 лет назад
Требуется создать 5 слайд картинок по банковским услугам размером: 775х388, и 6-8 иконок по банковской тематике 200х200 в цветовой гамме сайта. Более подробно в приват! В последствии возможно долговременное сотрудничество по дизайнерскому сопровождению ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт для банка движек предпочтительно ДЛЕ но рассмотрим вариант и на другом движке! Требования к дизайну: 1.макет сайта построен примерно как у www.privatbank.ru 2.выдержать в тонах белого и светло синего ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад