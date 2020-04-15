Всем привет!✋ Я таргетолог, наборщик текстов❤️

#резюме #smm #таргетВсем привет 👋 Таргетолог и smm-специалист ищет проекты.Выполняю задачи: - Разработка индивидуальной стратегии продвижения, определение и сегментирование ЦА; - Контент-план для постов и сториз; - Оформление под ключ; - Ведение страницы (посты, сториз, модерация и ответы на комментарии, обработка входящих заявок в Direct); - Настройка и ведение таргетированной рекламы;- Поиск площадок для рекламы... и многое другое!Ищу проекты для продвижения в Instagram, ВКонтакте, Facebook.Стоимость договорная. Пишите.