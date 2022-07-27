Дизайнер сайтов

Обо мне

Привет, меня зовут Настя. Я родилась и выросла в России, в Рязани. Не так давно сменила место жительства и сейчас проживаю в столице Латвии — Риге. Я новичок в дизайне, окончила курсы по Ux/Ui и очень хочу освоить это профессию и приносить клиентам пользу своей работой.

Чем я могу помочь

Если у Вас есть бизнес и необходим дизайн сайта, лэндинга, интернет-магазина.

Полиграфия. Открытки, постеры, банеры, визитки и т.д.

Так же могу сделать небольшие работы по редактированию в фотошопе и оформлению в соц.сетях.

Особенности работы.

Я начинаю работу с изучения предмета разработки его сильных и слабых сторон, с Вашй стороны необходимо заполнить бриф — небольшая анкета с вопросами, это мне поможет с пониманием технического задания и укажет вектор направления работы.

Все правки бесплатные. Все мы имеем свои вкусы и взгляды на мир, если Вам что-то не понравится, обязательно говорите, я уверена, что мы найдем достойное решение, которое удовлетворит Ваши желания.