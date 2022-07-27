Дизайнер сайтов
Обо мнеПривет, меня зовут Настя. Я родилась и выросла в России, в Рязани. Не так давно сменила место жительства и сейчас проживаю в столице Латвии — Риге. Я новичок в дизайне, окончила курсы по Ux/Ui и очень хочу освоить это профессию и приносить клиентам пользу своей работой.
Чем я могу помочьWeb-design. Если у Вас есть бизнес и необходим дизайн сайта, лэндинга, интернет-магазина.
Полиграфия. Открытки, постеры, банеры, визитки и т.д.
Так же могу сделать небольшие работы по редактированию в фотошопе и оформлению в соц.сетях.
Особенности работы.Я начинаю работу с изучения предмета разработки его сильных и слабых сторон, с Вашй стороны необходимо заполнить бриф — небольшая анкета с вопросами, это мне поможет с пониманием технического задания и укажет вектор направления работы.
Все правки бесплатные. Все мы имеем свои вкусы и взгляды на мир, если Вам что-то не понравится, обязательно говорите, я уверена, что мы найдем достойное решение, которое удовлетворит Ваши желания.
Портфолио
- Interior design CozyFlat11 просмотров
- LarinaEvent. Свадебное агенство.11 просмотров
- Вкусный дом. Подбор правильного питания.7 просмотров
- Landing page Beauty room15 просмотров