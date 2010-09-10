Aivals

Вячеслав Маклецов Aivals

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер,архитектор,3D-художник,визуализатор

Дизайнер,архитектор,3D-художник,визуализатор.

Опыт работы с 2002 года

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Образование:

Ярославское-художественное училище(Специализация:средовой дизайн)

Национальный Институт Дизайна(Специализация:средовой дизайн)

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- визуализация экстерьеров жилых комплексов, бизнес-центров и зданий;

- разработка архитектурных концепций;

- создание дизайн проектов общественных зон и квартир;

- визуализация интерьеров жилых и общественных зон;

- визуализация коттеджных поселков;

- ландшафтная визуализация и визуализация благоустройства;

- анимация экстерьеров и интерьеров.

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