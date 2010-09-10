Дизайнер,архитектор,3D-художник,визуализатор
Дизайнер,архитектор,3D-художник,визуализатор.
Опыт работы с 2002 года
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Образование:
Ярославское-художественное училище(Специализация:средовой дизайн)
Национальный Институт Дизайна(Специализация:средовой дизайн)
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- визуализация экстерьеров жилых комплексов, бизнес-центров и зданий;
- разработка архитектурных концепций;
- создание дизайн проектов общественных зон и квартир;
- визуализация интерьеров жилых и общественных зон;
- визуализация коттеджных поселков;
- ландшафтная визуализация и визуализация благоустройства;
- анимация экстерьеров и интерьеров.
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Портфолио
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