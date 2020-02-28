Aivanova91

Анастасия Иванова Aivanova91Aivanova91
32 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
К любому заданию, независимо от сложности, отношусь ответственно и пунктуально.
Добрый день уважаемый Заказчик!
Качественную оцифровку всех чертежей, схем, планов, эскизов выполняю только вручную на компьютере при помощи Autodesk AutoCAD.
Ручная работа с великолепным результатом на выходе!
В ходе работы в программе за счёт ручного черчения устраняются все дефекты, смазывания и неточности сканирования. Все это обеспечивает очень высокое качество полученного чертежа.
Всегда буду рада Вам помочь.
Внимание!
Если чертежи сложные, со слоями и очень объемные, то уточните обязательно со мной возможность отрисовки данных чертежей по срокам выполнения, т. к. работа выполняется вручную.
Действие аккаунта приостановлено!