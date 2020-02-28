Aivanova91

К любому заданию, независимо от сложности, отношусь ответственно и пунктуально.

Добрый день уважаемый Заказчик!

Качественную оцифровку всех чертежей, схем, планов, эскизов выполняю только вручную на компьютере при помощи Autodesk AutoCAD.

Ручная работа с великолепным результатом на выходе!

В ходе работы в программе за счёт ручного черчения устраняются все дефекты, смазывания и неточности сканирования. Все это обеспечивает очень высокое качество полученного чертежа.

Всегда буду рада Вам помочь.

Внимание!

Если чертежи сложные, со слоями и очень объемные, то уточните обязательно со мной возможность отрисовки данных чертежей по срокам выполнения, т. к. работа выполняется вручную.