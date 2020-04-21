Разбор аккаунта ИнстаграмСоздание, оптимизация рекламных компаний для Инстаграма и FacebookЗакупка рекламы у блогеров Анализ и оптимизация рекламыНаписание вовлекающих постовСоздание игр/викторин для повышения взаимодействия с аудиториейСоздание рекламных макетов/тезисов Рубрикатор в для постов и сторис Создание красивого визуала для блога (Сначала контент - потом продвижение)Работа в Lightroom и других программах для обработки фотографийРабота с целевой аудиториейСоздание контент планов с учётом сторис и прямых эфировРабота с рекламным кабинетом Facebook. Знаю специфику Анализ конкурентов, выявление слабых сторон