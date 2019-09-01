Aizstrauta1994

Виктория Айзстраута Aizstrauta1994

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

polina_lebedeva
Полина 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Стратегический и инновационный
Отличный заказчик, все понятно и по срокам удобно. Спасибо!
Очень понравилось работать с Полиной!))))
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