Aizstrauta1994

Практические задания для студентов Разработка краткого словаря (до 25 терминов) по теории современных международных отношений. Максимальная оценка – 3 балла.Предоставление одного пресс-дайджеста по наиболее актуальным вопросам международных экономических и финансовых отношений на основе самостоятельного мониторинг международной ...
- Финансовые услуги5 заявокЗакрыт5 лет назад
по дисциплине «Корпоративная культура и репутация организации» 3 больших задания.:))))Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Курсовая работа Например: Разработка плана маркетинговых коммуникаций на примере организации; Использование современных инструментов маркетинговых коммуникаций на примере организации Amazon(UK); Упаковка (тут может быть любой другой инструмент назван - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт5 лет назад
там будет 3 больших задания Я прикреплю файлом. Заранее спасибо)))Управление проектами1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый вечер! Кто может помочь сделать 3 больших задания по маркетингу, Все задания я выставила ниже.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Курсовая работа / связь с общественностьюРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт5 лет назад
(Маржинальный анализ). Условие задачи предполагает систематизацию расходов Стэна, а также приведение расходов и некоторых других факторов к сопоставимому виду. Магазин Стэна расположен в торговом центре и занимает 70кв.м.В его магазине есть футболки разных цветов и размеров, плюс сотни рисунков для ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт6 лет назад