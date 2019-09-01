Aizstrauta1994

(Маржинальный анализ). Условие задачи предполагает систематизацию расходов Стэна, а также приведение расходов и некоторых других факторов к сопоставимому виду. Магазин Стэна расположен в торговом центре и занимает 70кв.м.В его магазине есть футболки разных цветов и размеров, плюс сотни рисунков для ...