Akademik_m

Семений Михаил Юрьевич
Дата рождения: 16 августа 1988 года
Возраст: 26 лет
Семейное положение: не женат
Адрес: г. Киев, ул. Тычины 20, кв. 254
Телефон мобильный: +38 063 697 68 63
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ:
2003 – 2007 Глуховский колледж Сумского Национального АграрногоУниверситета
Специальность –менеджмент организации производства.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Январь 2014 по настоящее время Волонтерская деятельность
· Работав инфо-центре в КМДА;
· Коммуникациясо всеми самоорганизоваными активистами Майдана структурами;
· Содействиев оказании помощи активистам Майдана в виде:
- помощив отправке домой;
- оказание медицинскойпомощи;
- востановление утерянных документов;
· Помощьв расселении беженцев из АР Крым.
Работас государственными и не государственнымиструктурами:
Ø ДУС (Державне Управління Справами):
- Выделение номеровв гостинице Днепр для активистов Майдана и беженцев из АР Крым и зоны
проведения АТО;
- Организация расселения беженцев из гостиницы Днепр как натерритории Киева и Киевской области так и по всей Украине;
- Помощь активистамМайдана в отправке домой либо на тренировочные базы для дальнейшей отправке в
зону АТО в подразделениях Нацгвардии и Добровольческих батальонов;
Ø Организация сбора гуманитарной и материальнойпомощи для беженцев и батальонов, находившихся в зоне АТО:
- Помощь в работеобщественным организациям и благотворительным фондам в виде сбора гуманитарной
и материальной помощи, а также налаживание коммуникаций с другими организациями
для взаимопомощи и совместной деятельности.
- Сотрудничество с государственными и негосударственными структурами для получения гуманитарной и материальной помощи в
виде продуктов питания, вещей, амуниции, медикаментов и медицинской помощи для
беженцев и бойцов батальонов.
Сентябрь 2013 – январь 2014 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»
Должность: Эксперт по эквайрингу МСБ
· Развитие сети эквайринга:привлечение клиентов на эквайринг и комплексное обслуживание в Банке
· Настройка, установка,обслуживание терминала
· Сопровождение терминальнойсети
Март 2012 – сентябрь 2013 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»
Должность: Клиент - менеджер
· управление клиентопотоком в отделении ПриватБанка;
· обучение клиентов совершению операций в зоне самообслуживания;
· решение проблемных ситуаций в зоне самообслуживания;
· помощь клиентам по вопросам, не связанным с каналами самообслуживания.
Май 2011 - Февраль 2012 ООО «Владимир ЛТД»
Должность: Менеджер по продажам
· Активнаяпродажа профессионального кухонного оборудования;
· Проведение работ по поиску ипривлечению новых клиентов;
· Работа ссуществующей базой клиентов;
· Ведение переговоров склиентами;
· Проведение презентаций;
· Мониторинг конкурентов;
· Подписаниеи сопровождение договоров;
· Ежедневные отчеты о проделанной работе в 1C;
· Обеспечение выполненияличного плана продаж;
· Отслеживание дебиторскойзадолженности клиентов;
· Формирование презентационныхпакетов;
Сентябрь 2010- Март 2011 ПАТ«ABInBev»
Должность: Торговый представитель
· Расширение ассортимента навведенной территории
· Работа с дебиторской задолженностью
· Работа с проблемными клиентами
· Проведение промо-акций
· Мерчендайзинг в торговых точках на территории
· Работа с КПК и ведение документации
· Увеличение активных торговых точек
· Увеличение доли района
· Расширение ассортимента вторговых точках
Июль2007 – Сентябрь 2010 ВАТ ПКБ “Славутич ”Должность: Помощник торгового представителя поработе с VIP клиентами
· Регулярно, согласномаршрутного листа, посещение каждого клиента в соответствии с утверждённой
схемой с целью формирования заказа на очередную поставку.
· Оперативно реагировать напретензии клиента по количеству и качеству поставляемого товара согласно
договору поставки.
· Выявление причин нарушенияусловий договоров, принятие мер по их устранению и предупреждению этих причин.
· Передача непосредственномуруководству сведений обо всех изменениях состояния рынка, выявленных в процессе
работы, и сбор маркетинговой информации при необходимости.
· Контроль проведениерекламных акций, промо-акций, дегустаций.
Май 2007 – Июль 2007 ЗАТ «ФОЗЗИ-В»
Должность: Продавец консультант отделаалкогольной продукции
· Вежливое обслуживаниепокупателей;
· Предпродажная подготовкатовара;
· Выкладка товара, контролькачества и сроков годности.
Знание языков:
Украинский – родной;русский – свободно;
Навыки:
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ),E-mail(Outlook Express), 1С.
Личныекачества:
Аналитический склад ума, коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность,ответственность, пунктуальность.