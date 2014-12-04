Akademik_m

Семений Михаил Юрьевич

Дата рождения: 16 августа 1988 года

Возраст: 26 лет

Семейное положение: не женат

Адрес: г. Киев, ул. Тычины 20, кв. 254

Телефон мобильный: +38 063 697 68 63

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

2003 – 2007 Глуховский колледж Сумского Национального АграрногоУниверситета

Специальность –менеджмент организации производства.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Январь 2014 по настоящее время Волонтерская деятельность

· Работав инфо-центре в КМДА;

· Коммуникациясо всеми самоорганизоваными активистами Майдана структурами;

· Содействиев оказании помощи активистам Майдана в виде:

- помощив отправке домой;

- оказание медицинскойпомощи;

- востановление утерянных документов;

· Помощьв расселении беженцев из АР Крым.

Работас государственными и не государственнымиструктурами :

Ø ДУС (Державне Управління Справами):

- Выделение номеровв гостинице Днепр для активистов Майдана и беженцев из АР Крым и зоны

проведения АТО;

- Организация расселения беженцев из гостиницы Днепр как натерритории Киева и Киевской области так и по всей Украине;

- Помощь активистамМайдана в отправке домой либо на тренировочные базы для дальнейшей отправке в

зону АТО в подразделениях Нацгвардии и Добровольческих батальонов;

Ø Организация сбора гуманитарной и материальнойпомощи для беженцев и батальонов, находившихся в зоне АТО:

- Помощь в работеобщественным организациям и благотворительным фондам в виде сбора гуманитарной

и материальной помощи, а также налаживание коммуникаций с другими организациями

для взаимопомощи и совместной деятельности.

- Сотрудничество с государственными и негосударственными структурами для получения гуманитарной и материальной помощи в

виде продуктов питания, вещей, амуниции, медикаментов и медицинской помощи для

беженцев и бойцов батальонов.

Сентябрь 2013 – январь 2014 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

Должность: Эксперт по эквайрингу МСБ

· Развитие сети эквайринга:привлечение клиентов на эквайринг и комплексное обслуживание в Банке

· Настройка, установка,обслуживание терминала

· Сопровождение терминальнойсети

Март 2012 – сентябрь 2013 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

Должность: Клиент - менеджер

· управление клиентопотоком в отделении ПриватБанка;

· обучение клиентов совершению операций в зоне самообслуживания;

· решение проблемных ситуаций в зоне самообслуживания;

· помощь клиентам по вопросам, не связанным с каналами самообслуживания.

Май 2011 - Февраль 2012 ООО «Владимир ЛТД»

Должность: Менеджер по продажам

· Активнаяпродажа профессионального кухонного оборудования;

· Проведение работ по поиску ипривлечению новых клиентов;

· Работа ссуществующей базой клиентов;

· Ведение переговоров склиентами;

· Проведение презентаций;

· Мониторинг конкурентов;

· Подписаниеи сопровождение договоров;

· Ежедневные отчеты о проделанной работе в 1C;

· Обеспечение выполненияличного плана продаж;

· Отслеживание дебиторскойзадолженности клиентов;

· Формирование презентационныхпакетов;

Сентябрь 2010- Март 2011 ПАТ« ABInBev »

Должность: Торговый представитель

· Расширение ассортимента навведенной территории

· Работа с дебиторской задолженностью

· Работа с проблемными клиентами

· Проведение промо-акций

· Мерчендайзинг в торговых точках на территории

· Работа с КПК и ведение документации

· Увеличение активных торговых точек

· Увеличение доли района

· Расширение ассортимента вторговых точках

Июль2007 – Сентябрь 2010 ВАТ ПКБ “Славутич ” Должность: Помощник торгового представителя поработе с VIP клиентами

· Регулярно, согласномаршрутного листа, посещение каждого клиента в соответствии с утверждённой

схемой с целью формирования заказа на очередную поставку.

· Оперативно реагировать напретензии клиента по количеству и качеству поставляемого товара согласно

договору поставки.

· Выявление причин нарушенияусловий договоров, принятие мер по их устранению и предупреждению этих причин.

· Передача непосредственномуруководству сведений обо всех изменениях состояния рынка, выявленных в процессе

работы, и сбор маркетинговой информации при необходимости.

· Контроль проведениерекламных акций, промо-акций, дегустаций.

Май 2007 – Июль 2007 ЗАТ «ФОЗЗИ-В»

Должность: Продавец консультант отделаалкогольной продукции

· Вежливое обслуживаниепокупателей;

· Предпродажная подготовкатовара;

· Выкладка товара, контролькачества и сроков годности.

Знание языков:

Украинский – родной;русский – свободно;

Навыки:

Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ),E-mail(Outlook Express), 1С.

Личныекачества:

Аналитический склад ума, коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность,ответственность, пунктуальность.