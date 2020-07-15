UX/UI Designer

Немного о себе и подходе к работе:

Занимаюсь дизайном интерфейсов два года. Понимаю как работать с клиентами. Придирчива к деталям и не берусь исправлять "в слепую" дизайн. Аргументирую любое изменение процесса работы и дизайна, если что-то бесполезно или не удовлетворяет потребностям клиента. Никаких "просрочек" по дедлайну. Эффективное сотрудничество = удовлетворительный результат работы.

Использую проверенные и гарантированные способы работы между клиентом и исполнителем.

Также вы сможете выбрать для себя подходящий вариант оплаты.

Отвечу на все вопросы и ознакомлю с подробностями работы в личных сообщениях.