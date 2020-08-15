Люблю своё дело, как панда любит бамбук ...

Доброе) Меня зовут Михаил. Немного о себе. Есть прекрасная дочь. Восстановил себе зрение с -9 до 100%.

Любой вопрос решаем.

Буду рад помочь - Обращайтесь!

Делаю дизайн в Figma.

Так что бы верстальщик не думал как это сверстать. Экономя время и нервы заказчика.

Обучался по видео Alexey Bychkov.

Верстаю на Tilda.

За доп плату с продвижением и рекламой под ключ.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по предоплате в 50%

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Сплю мало.

Работаю много.

С Вэб-дизайном познакомился в мае 2018, когда загорелся желанием и идеей открыть чайный бар и интернет магазин чая. По волшебству появился старый приятель со школы, который давно занимался сайтами и предложил помощь в разработке.

И понеслось)))

В июле этого же года мы открыли свою вэб-студию, хоум офис ( сняли трёшку с огромным залом-студией) и вместо чай-бара, мебель в виде столов из слэба залитых эпоксидкой, украсила нашу студию, для пятерки трудяг, трое из которых были уже матёрые вэб-дизайнеры.

В такой компании обучение шло активно и бодро по всем фронтам, Tilda, вордпрес, реклама гугл, яндекс, сео, таргет ... захватило по полной.

Бизнес пошел хорошо, но разногласия в делёжке и тд и тп. в итоге разделил проекты и разошлись.

Потом открытое плавние, проект хостел с нуля. Мелкая полиграфия, дизайн макеты.

И вот я начал заниматься тем что мне нравится - Вэб-Дизайном.