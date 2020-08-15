Доброе) Меня зовут Михаил. Немного о себе. Есть прекрасная дочь. Восстановил себе зрение с -9 до 100%.
Любой вопрос решаем.
Буду рад помочь - Обращайтесь!
Делаю дизайн в Figma.
Так что бы верстальщик не думал как это сверстать. Экономя время и нервы заказчика.
Обучался по видео Alexey Bychkov.
Верстаю на Tilda.
За доп плату с продвижением и рекламой под ключ.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате в 50%
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс
Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Сплю мало.
Работаю много.
С Вэб-дизайном познакомился в мае 2018, когда загорелся желанием и идеей открыть чайный бар и интернет магазин чая. По волшебству появился старый приятель со школы, который давно занимался сайтами и предложил помощь в разработке.
И понеслось)))
В июле этого же года мы открыли свою вэб-студию, хоум офис ( сняли трёшку с огромным залом-студией) и вместо чай-бара, мебель в виде столов из слэба залитых эпоксидкой, украсила нашу студию, для пятерки трудяг, трое из которых были уже матёрые вэб-дизайнеры.
В такой компании обучение шло активно и бодро по всем фронтам, Tilda, вордпрес, реклама гугл, яндекс, сео, таргет ... захватило по полной.
Бизнес пошел хорошо, но разногласия в делёжке и тд и тп. в итоге разделил проекты и разошлись.
Потом открытое плавние, проект хостел с нуля. Мелкая полиграфия, дизайн макеты.
И вот я начал заниматься тем что мне нравится - Вэб-Дизайном.
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