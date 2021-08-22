Настраиваю рекламу в Яндекс Директ и Гугл Адс. Отвечаю на отзывы и вопросы покупателей на маркетплейсах.
Закончила школу с медалью. Колледж "Банковское дело"- красный диплом. Высшее экономическое образование. Курсы повышения квалификации по контекстной рекламе.
Опыт работы: "Сбербанк" с 2007 по 2018гг., контекстная реклама -1 год. (Рассчитаю оптимальную ставку и бюджет, соберу семантику и напишу релевантные объявления, проведу анализ действующей кампании, владею инструментами оптимизации кампаний, работаю с метрикой и аналитикой, настраиваю ремаркетинг/ретаргетинг).
Работаю с отзывами на маркетплейсах. Выведу карточку товара на верхние позиции.
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Портфолио
- Контекстная реклама, маркетплейсы.42 просмотра