Akatrin88

Екатерина Авдеева Akatrin88

 
35 летРоссия/Астрахань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Настраиваю рекламу в Яндекс Директ и Гугл Адс. Отвечаю на отзывы и вопросы покупателей на маркетплейсах.

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Закончила школу с медалью. Колледж "Банковское дело"- красный диплом. Высшее экономическое образование. Курсы повышения квалификации по контекстной рекламе.

Опыт работы: "Сбербанк" с 2007 по 2018гг., контекстная реклама -1 год. (Рассчитаю оптимальную ставку и бюджет, соберу семантику и напишу релевантные объявления, проведу анализ действующей кампании, владею инструментами оптимизации кампаний, работаю с метрикой и аналитикой, настраиваю ремаркетинг/ретаргетинг).

Работаю с отзывами на маркетплейсах. Выведу карточку товара на верхние позиции.

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