Настраиваю рекламу в Яндекс Директ и Гугл Адс. Отвечаю на отзывы и вопросы покупателей на маркетплейсах.

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Закончилас медалью."Банковское дело"- красный диплом.экономическое образование.повышения квалификации по контекстной рекламе.

Опыт работы: "Сбербанк" с 2007 по 2018гг., контекстная реклама -1 год. ( Рассчитаю оптимальную ставку и бюджет, соберу семантику и напишу релевантные объявления, проведу анализ действующей кампании, владею инструментами оптимизации кампаний, работаю с метрикой и аналитикой, настраиваю ремаркетинг/ретаргетинг ).

Работаю с отзывами на маркетплейсах. Выведу карточку товара на верхние позиции.