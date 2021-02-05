Python/C#/Web-developer
- 2019 - Сервисный центр ITCA, Одесса. Приём/выдача техники, диагностика, ремонт и восстановление мобильных устройств и ноутбуков
- 2020 - Сервисный центр NOVA, Одесса. Диагностика и ремонт ноутбуков и бытовой техники
Свободное время - Фриланс. Программирование Python/C++/C#, веб-дизайн, обслуживание электроники
Локализация Witchcraft and Wizardry – RPG в открытом мире с 40+ часами сюжетных миссий, 450 персонажей и 69 квестами. Более 20000 скачиваний
Программное обеспечение для удалённого управления
устройств с ОС Windows/Ubuntu через Telegram Бота. На данный момент находится на Альфа-тестировании
Возможности: Включение/выключение/перезагрузка устройств в локальной сети, запуск программ.
Бот работает на нескольких языках.