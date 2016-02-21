Написание курсовых/дипломных/статей любой сложности в сжатые сроки. Составление резюме, речей, презентаций. Сказки, стихи.

Уважаемые заказчики!

Я готова старательно подойти к исполнению Вашего заказа, учесть все Ваши требования и пожелания. От себя могу гарантировать творческий подход, оригинальность и индивидуальность текста.

Пишу статьи самой разной тематики, в том числе и продающие, по вашему ТЗ.

В портфолио прилагаю примеры сказок, стихов. Под заказ так же могу писать песни.