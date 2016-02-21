Написание курсовых/дипломных/статей любой сложности в сжатые сроки. Составление резюме, речей, презентаций. Сказки, стихи.
Уважаемые заказчики!
Я готова старательно подойти к исполнению Вашего заказа, учесть все Ваши требования и пожелания. От себя могу гарантировать творческий подход, оригинальность и индивидуальность текста.
Пишу статьи самой разной тематики, в том числе и продающие, по вашему ТЗ.
В портфолио прилагаю примеры сказок, стихов. Под заказ так же могу писать песни.
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Портфолио
- Примеры стихов/прозы.169 просмотров