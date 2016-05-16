Akeymu

Алексей Муравьёв Akeymu

 
28 летБеларусь/Бобруйск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качество и пунктуальность на первом месте.

Приветствую уважаемые заказчики и коллеги! 

Меня зовут Алексей, я графический дизайнер. Прекрасно владею буквально почти всеми графическими программами. Качество и пунктуальность на первом месте.

Контакты:

Пишите мне в личные сообщения! Я на связи 9:00 до 01:00 (MSK), работаю без выходных.

Оплата :

Способы оплаты: QIWI.WEBMONEY/WMZ/WMR  

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Отзывы заказчиков
korobokvk
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Анимированый логотип
Работа выполнена в срок, полное соответствие ТЗ. Рекомендую
Все быстро, четко и по делу. Рекомендую!)
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