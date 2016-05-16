Качество и пунктуальность на первом месте.
Приветствую уважаемые заказчики и коллеги!
Меня зовут Алексей, я графический дизайнер. Прекрасно владею буквально почти всеми графическими программами. Качество и пунктуальность на первом месте.
Контакты:
Пишите мне в личные сообщения! Я на связи 9:00 до 01:00 (MSK), работаю без выходных.
- Skype: mettalforfun
- Почта: [email protected]
Оплата :
Способы оплаты: QIWI.WEBMONEY/WMZ/WMR
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в срок, полное соответствие ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
Все быстро, четко и по делу. Рекомендую!)