Качество и пунктуальность на первом месте.

Приветствую уважаемые заказчики и коллеги!

Меня зовут Алексей, я графический дизайнер. Прекрасно владею буквально почти всеми графическими программами. Качество и пунктуальность на первом месте.

Контакты:

Пишите мне в личные сообщения! Я на связи 9:00 до 01:00 (MSK), работаю без выходных.

Оплата :

Способы оплаты: QIWI.WEBMONEY/WMZ/WMR