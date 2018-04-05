Редактор

Образование: Белорусский Государственный Университет, факультет журналистики, профиль «стилистика и литературное редактирование» (окончила в 2017-ом); филологический факультет, профиль «славянская филология» (не окончен).

Релевантный опыт работы: редактором в энциклопедии имени П. Бровки (редактирование научных материалов, в основном по биологии), журналистом и редактором в журнале «Человек и Закон», стилистическим редактором в издательстве «Литература и искусство» (редактирование художественных произведений на русском, белорусском, переводов).

Навыки: художественная обработка текста, вычитка ошибок, налаживание связи с авторами.