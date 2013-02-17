Наша студия выполнит заказ качественно и без срывов сроков!

Akira – это креативная дизайн студия, занимающаяся разработкой логотипов, рекламных макетов, фирменного стиля, 3D-визуализацией, а так же разработкой и поддержкой веб-сайтов. Осуществляем фото и видео съёмку и их последующий как полный, так и частичный постпродакшен.

Мы специализируемся на индивидуальном, качественном дизайне, создаем продукт, который креативен, красив и функционален. Мы сделаем так, чтобы ваши услуги или товары были узнаваемы и вызывали у потребителей положительные эмоции.

Наш основной девиз – всё гениальное просто.

К каждому клиенту мы относимся с большим вниманием, решаем любые задачи, способствующие развитию бизнеса.

Портфолио - http://akirastudio.carbonmade.com/