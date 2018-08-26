Радости и Успеха!!!

Здравствуйте, меня зовут Александра,

я новичок в данной области работы, и соответственно малоопытна. Однако, я в полной мере, свободно, владею и могу использовать русский язык. Умею привносить разного рода интонацию, передавать эмоции, чувства, а так-же верно расставлять акценты в зависимости от контекста и характера информации, которую необходимо донести. На протяжении более 20 лет в моей работе русский язык и грамотная речь являются определяющими и доминирующими для успеха. О себе могу сказать, что я ответственна, добросовестна, честно и своевременно исполняющая поставленные задачи.

Буду благодарна, если вы рассмотрите мою кандидатуру. И хочу поблагодарить вас за внимание,

с пожеланиями - Радости и Успеха!!!