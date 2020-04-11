Качественный и своевременный перевод текстов на немецкий, английский и русский в любой языковой паре

В 2018 году с отличием окончил РЭУ им. Г. В. Плеханова по профилю "финансы и кредит". Стипендиат немецких программ академического обмена DAAD. Владею немецким языком на уровне C1 (TestDaF) и английским с результатом IELTS 7.5. Изучал немецкий язык в институте Гёте и с репетиторами, в дальнейшем жил и изучал немецкий в Германии. Качественно готовлю переводы в любой языковой паре. Имею опыт ведения устных и письменных переговоров с партнерами из Германии, в том числе с представителями крупных немецких медицинских учреждений, ведения документации в нефтегазовой сфере, опыт в написании научных статей на английском и немецком языках, умею адоптировать тексты любой сложности, в том числе экономические и технические. Продвинутый пользователь MS Word, MS Excel, MS Power Piont. Берусь за работу любой степени сложности. Обязательный, пунктуальный.