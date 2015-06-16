Akseni_ja

Ксения Akseni_ja

 
29 летРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественное и быстрое повышение конверсии сайта. Продвижение в ЯД. Оптимизация

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ Яндекс.Директ и Google AdWords

 

Спеши заказать по выгодным ценам!

 

 Тариф ТЕСТ  -  3000 рублей 

  • до 150 ключевых фраз  +  Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.
Тариф БИЗНЕС-  5000 рублей

  • до 300 ключевых фраз  +  Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.
Тариф ПРОФИ-  9000 рублей

  • 600 - 1000 ключевых фраз (в зависимости от сферы бизнеса) +  Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.
! Стоимость указана для одной рекламной сети на выбор.

ПЕРЕНОС кампании:

  • до 500 ключей  -  1500 рублей
  • от 500 ключей  -  3000 рублей
  • более 1000 ключей  -  4000 рублей
Ведение компании от 2000 рублей в месяц. Обсуждается индивидуально. 

Проекты ведет опытный интернет-маркетолог. Стаж работы более двух лет. 

УСПЕЙ заказать по ВЫГОДНЫМ ценам! 

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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $5
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Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $5
нет рейтинга