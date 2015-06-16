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Тариф ТЕСТ - 3000 рублей

до 150 ключевых фраз + Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.

БИЗНЕС

Тарифрублей

до 300 ключевых фраз + Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.

ПРОФИ

Тарифрублей

600 - 1000 ключевых фраз (в зависимости от сферы бизнеса) + Уникальные заголовки под каждую категорию объявлений.

! Стоимость указана для одной рекламной сети на выбор.

ПЕРЕНОС кампании:

до 500 ключей - 1500 рублей

ключей - рублей от 500 ключей - 3000 рублей

ключей - рублей более 1000 ключей - 4000 рублей

Ведение компании от 2000 рублей в месяц. Обсуждается индивидуально.

Проекты ведет опытный интернет-маркетолог. Стаж работы более двух лет.

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