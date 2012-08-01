Aksiniya_M

ОБРАЗОВАНИЕ:
- 2005 – 2010 гг. Киевский национальный экономический университет им. Вадима
Специальность: финансы (магистр)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- 11.2014 Сертификат Google AdWords
- 02.2014 – 05.2014 Advertising School, изучение курса «Smart Digital»: знакомство с
коммуникациями, изучение правильного и эффективного их
использования в маркетинговой и рекламной стратегиях
- 10.2013 – 06.2014 English courses «Vayner School» (Intermediate level).
- 09.2011 – 11.2011. Первая Школа Продаж «White Sales School», обучение по программе
тактика продаж. Сертификат «Master of sales».
ОПЫТ РАБОТЫ:
04.2014 – н.в. Creative Digital Agency «ISD Group»
Media Manager
- Запуск, ведение и оптимизация рекламных кампаний (Google
- Аналитика кампаний (Google Analytics, Yandex Metrica)
- Ведение отчетности по проектам
- Медиапланирование (средний уровень)
- Подготовка презентаций
- Ведение документации по партнерам.
Media Manager
- Планирование рекламных кампаний
- Запуск, ведение и оптимизация рекламных кампаний (Google
- Adwords, Yandex Direct)
- Поиск и развитие новых рекламных каналов (проведение конкурсов
рекламы и тд.)
- Аналитика (Google Analytics, Yandex Metrica)
- Менеджер по размещения на Prom.ua
Account Manager:
Подготовка коммерческих предложений по запросу потенциальных
клиентов;
- Подготовка отчётов для клиента;
- Разработка медиа-плана, коммуникационного плана;
- Поддержка постоянного контакта и коммуникации с
- Работа с подрядчиками в ходе обслуживания клиентов (СМИ, РА,
- Взаимодействие с другими подразделениями и сотрудниками
- Контроль сроков исполнения работ по клиенту, контроль
агентства, которые участвуют в обслуживании клиента;
- Организация финансовых расчётов между клиентом и агентством,
счета входящие от подрядчиков и т.д.)
- Анализ рынка, поиск и привлечение новых клиентов
http://satu.kz/, http://deal.by/
Аккаунт менеджер отдела медийной и нестандартной рекламы
(менеджер по работе с клиентами).
Обязанности:
- Коммуникация с отечественными и зарубежными клиентами;
- Подготовка презентаций;
- Расчёт калькуляций и выдача коммерческих предложений;
- Деловая переписка с клиентами;
- Подготовка и подписание договоров;
- Координация финансовых операций и контроль оплат;
- Составление отчётов клиенту по результатам проекта;
- Постоянный мониторинг рынка конкурентов, маркетинговые
12.2011г. – 08.12 Финансовый портал «Минфин» (перевод с ООО «Финлайн»)
Специалист по работе с партнерами.
Обязанности:
- активный поиск и привлечение клиентов - партнеров (ведущие
- выявление потребностей потенциальных партнеров;
- формирование коммерческих предложений;
- подбор для клиента оптимального варианта размещения продуктов
- формирование данных о продуктах банка для размещения на сайте
- поддержание и развитие долгосрочных отношений.
Менеджер по работе с клиентами.
Обязанности:
- рассмотрение, обработка, выполнение и контроль заявок клиентов;
- консультирование клиентов по услугам компании;
- подготовка коммерческих предложений для клиентов
- подбор оптимальной кредитной программы для клиентов;
- анализ финансового состояния клиентов – юридических лиц;
- подготовка полного пакета документов клиентов для банка;
- мониторинг рынка, поиск новых партнеров
- Ведение рекламных кампаний (Google, Yandex, Facebook, Vk)
- Отслеживание эффективности, оптимизация
- Google Adwords (7 мес.).
- Яндекс Директ (5 мес.)
- Яндекс. Метрика (1 год)
- Google Analytics (2 года)
- DoubleClick for Publishers (1 год)
- Дополнительно:
- Exel, PowerPoint, 1С
- Языки: русский - свободно, украинский - свободно. Английский -
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- Аналитический склад ума
- Ответственность
- Целеустремленность
- Стрессоустойчивость
- Легкообучаемость