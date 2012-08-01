Aksiniya_M

Оксана Aksiniya_M

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контекст-менеджер/ Медиапланер/

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • 2005 – 2010 гг. Киевский национальный экономический университет им. Вадима
Гетьмана (финансово-экономический факультет)

Специальность: финансы (магистр)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

  • 11.2014 Сертификат Google AdWords
  • 02.2014 – 05.2014 Advertising School, изучение курса «Smart Digital»: знакомство с
основными преимуществами и возможностями цифровыми

коммуникациями, изучение правильного и эффективного их

использования в маркетинговой и рекламной стратегиях

  • 10.2013 – 06.2014 English courses «Vayner School» (Intermediate level).
  • 09.2011 – 11.2011. Первая Школа Продаж «White Sales School», обучение по программе
«Sale»: маркетинг в продажах, организация продаж, техника и

тактика продаж. Сертификат «Master of sales».

ОПЫТ РАБОТЫ:

04.2014 – н.в. Creative Digital Agency «ISD Group»

Media Manager

  • Запуск, ведение и оптимизация рекламных кампаний (Google
Adwords, Yandex Direct, Facebook, Vk)

  • Аналитика кампаний (Google Analytics, Yandex Metrica)
  • Ведение отчетности по проектам
  • Медиапланирование (средний уровень)
  • Подготовка презентаций
  • Ведение документации по партнерам.
01.2014 – н.в. Интернет магазин «Zlatka.com.ua» (удалённо)

Media Manager

  • Планирование рекламных кампаний
  • Запуск, ведение и оптимизация рекламных кампаний (Google
  • Adwords, Yandex Direct)
  • Поиск и развитие новых рекламных каналов (проведение конкурсов
с партнерами, бартерные размещения, размещение новых форматов

рекламы и тд.)

  • Аналитика (Google Analytics, Yandex Metrica)
  • Менеджер по размещения на Prom.ua
01.2014 – 04.2014. Компания стратегических коммуникаций «Publicity Creating»

Account Manager:

Подготовка коммерческих предложений по запросу потенциальных

клиентов;

  • Подготовка отчётов для клиента;
  • Разработка медиа-плана, коммуникационного плана;
  • Поддержка постоянного контакта и коммуникации с
существующими клиентами;

  • Работа с подрядчиками в ходе обслуживания клиентов (СМИ, РА,
носители и тд.);

  • Взаимодействие с другими подразделениями и сотрудниками
агентства, в ходе обслуживания клиента;

  • Контроль сроков исполнения работ по клиенту, контроль
своевременности выполнения работ другими сотрудниками

агентства, которые участвуют в обслуживании клиента;

  • Организация финансовых расчётов между клиентом и агентством,
взаимодействие с бухгалтерией (выставление счетов клиентам,

счета входящие от подрядчиков и т.д.)

  • Анализ рынка, поиск и привлечение новых клиентов
08.2012 – 11.2014 «УАПРОМ» ООО, интернет ресурсы: http://prom.ua/, http://tiu.ru/,

http://satu.kz/, http://deal.by/

Аккаунт менеджер отдела медийной и нестандартной рекламы

(менеджер по работе с клиентами).

Обязанности:

  • Коммуникация с отечественными и зарубежными клиентами;
  • Подготовка презентаций;
  • Расчёт калькуляций и выдача коммерческих предложений;
  • Деловая переписка с клиентами;
  • Подготовка и подписание договоров;
  • Координация финансовых операций и контроль оплат;
  • Составление отчётов клиенту по результатам проекта;
  • Постоянный мониторинг рынка конкурентов, маркетинговые
исследования, сравнение, анализ.

12.2011г. – 08.12 Финансовый портал «Минфин» (перевод с ООО «Финлайн»)

Специалист по работе с партнерами.

Обязанности:

  • активный поиск и привлечение клиентов - партнеров (ведущие
банки);

  • выявление потребностей потенциальных партнеров;
  • формирование коммерческих предложений;
  • подбор для клиента оптимального варианта размещения продуктов
банка;

  • формирование данных о продуктах банка для размещения на сайте
(контроль обновления информации)

  • поддержание и развитие долгосрочных отношений.
08.2011г. – 12.2011 Консалтинговая компания «Финлайн», ООО,

Менеджер по работе с клиентами.

Обязанности:

  • рассмотрение, обработка, выполнение и контроль заявок клиентов;
  • консультирование клиентов по услугам компании;
  • подготовка коммерческих предложений для клиентов
  • подбор оптимальной кредитной программы для клиентов;
  • анализ финансового состояния клиентов – юридических лиц;
  • подготовка полного пакета документов клиентов для банка;
  • мониторинг рынка, поиск новых партнеров
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

  • Ведение рекламных кампаний (Google, Yandex, Facebook, Vk)
  • Отслеживание эффективности, оптимизация
  • Google Adwords (7 мес.).
  • Яндекс Директ (5 мес.)
  • Яндекс. Метрика (1 год)
  • Google Analytics (2 года)
  • DoubleClick for Publishers (1 год)
  • Дополнительно:
  • Exel, PowerPoint, 1С
  • Языки: русский - свободно, украинский - свободно. Английский -
средний уровень

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

  • Аналитический склад ума
  • Ответственность
  • Целеустремленность
  • Стрессоустойчивость
  • Легкообучаемость