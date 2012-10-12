Aksinya0703

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Имею опыт проектирования и реконструкции зданий различного назначения.

Взаимодействие со строителями и смежными специальностями.

Опытный пользователь программ: AutoCad, 3DSMax, Photoshop, MSOffice

Имею хорошие организаторские способности, коммуникативна.

Творческая и работоспособная личность, быстро и четко понимаю поставленную задачу, легко импровизирую.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Свободно рисую от руки. Владению различными техниками живописи (масло, акварель, гуашь, пастель), рисунка (карандаш, тушь), декоративно-прикладного творчества ( биссероплетение, вышивка, вязание, гобелен, макраме, витраж ….), имею хорошие навыки скульптуры (победа на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» с вручение денежной премии и диплома) и лепки. Навыки выполнения архитектурных чертежей в ручной и компьютерной графике.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Архитектор - реконструктор и реставратор архитектурного наследия

Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, факультет "Архитектурный" , 2008-2014

КОНТАКТЫ:

Сотовый телефон: 8-952-545-94-49,

8-910-227-13-69

E-mail: [email protected]