Медиабайер / таргетолог мобильных приложений

Специалист по рекламе в Facebook(Meta), TikTok для web и mobile apps.

Опыт работы в Digital-сфере: 3 года (фриланс)

Основные навыки (Facebook):

- Понимание структуры рекламного кабинета и работы площадки. От этого контроль бюджетов на любую сумму

- Проработка воронки и стратегии продвижения рекламных кампаний (РК) на основе пути клиента (CJM). Перенос гипотез в Mind Map

- Анализ конкурентов вертикали

- Настройка ивентов Facebook Pixel (сайт, лендинг)

- Настройка ивентов SDK (приложение)

- Создание креативов самому или написание ТЗ дизайнеру на основе стратегии и аудиторий

- Привлечение и работа с холодной аудиторией (User Acquisition) с необходимой оптимизационной целью

- Создание и тестирование Lookalikes аудиторий

- Создание РК для ретаргетинга (User Retention) на основе данных Facebook Pixel/SDK, CAPI, offline-событий (с особенностью апдейта iOS 14.0+)

- Понимание особенностей Opt-in и Opt-out пользователей и работа с ними, настройка Value Sets

- Учет атрибуции SKAdNetwork от Apple, работа с агрегированными данными

- Знание этапов ретаргетинга и удержания аудиторий, в т.ч. с помощью креативов. Знание приоритетов воронки

- Знание бидинга (cost cap, bid cap, lowest cost) и когда что использовать

- Знание что из чего нужно исключить

- Оптимизация / масштабирование РК, опираясь на рекламные показатели

- Отчетность

Дополнительные навыки:

- Реклама в TiKTok на уровне self-service аккаунта

- Реклама в VK на базовом уровне (работа с парсерами)

- Работа с Google Ads (search) на базовом уровне

- Настройка GTM

- Работа с Google Analytics

- Работа с трекерами, мобильной атрибуцией (AppsFlyer, Adjust)

- Сквозная аналитика

- Когортный анализ

- Создание лендинга на Tilda (кейс: https://primekurgan.ru)

Косвенные навыки:

- Понимание Digital-маркетинга (perfomance, branding)

- Понимание основ SMM, контекстной рекламы, SEO-продвижения. Их роли для бизнеса

- Понимание продуктов и их позиционирования на рынке

- Знание маркетинговых моделей RACE и AARRR

- Понимание основ юнит-экономики в маркетинге

- Знание формул ROAS, ROMI, ROI

- Знание английского языка на уровне Pre-Intermediate

- Грамотная письменная и устная речь, основы копирайтинга

Работал с e-com (ru), фитнес (reg), личный бренд-инфобиз (ru/eu)

Обучался у практиков Targetorium, команда Httpool (сейлз партнер Meta, Twitter, Quora, LinkedIn и Snapchat в странах Европы и Азии). Тест Facebook knowledge check (https://targetorium.com/knowledgecheck) 235/300.

«Менеджер по интернет маркетингу» от Яндекс.Практикум. Собственные наблюдения, постоянно обучаюсь и повышаю компетенцию, в частности от официальных ресурсов площадок.

В будущем планирую сдачу экзамена Facebook Blueprint.

Рассматриваю единичные проекты (акции, офферы, установка приложений, ивенты, удержание/привлечение ЦА), или сотрудничество.

Рекламный бюджет зависит от исходных данных, целей, ниши и особенностей проекта.

Стоимость услуг - договорная.

Фиксированная З/П - договорная.

Также рассматриваю работу удалённо, в т.ч. агенство/команда (РФ), либо офлайн (Тюмень, Курган)

Telegram @aktirif