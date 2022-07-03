Специалист по рекламе в Facebook(Meta), TikTok для web и mobile apps.
Опыт работы в Digital-сфере: 3 года (фриланс)
Основные навыки (Facebook):
- Понимание структуры рекламного кабинета и работы площадки. От этого контроль бюджетов на любую сумму
- Проработка воронки и стратегии продвижения рекламных кампаний (РК) на основе пути клиента (CJM). Перенос гипотез в Mind Map
- Анализ конкурентов вертикали
- Настройка ивентов Facebook Pixel (сайт, лендинг)
- Настройка ивентов SDK (приложение)
- Создание креативов самому или написание ТЗ дизайнеру на основе стратегии и аудиторий
- Привлечение и работа с холодной аудиторией (User Acquisition) с необходимой оптимизационной целью
- Создание и тестирование Lookalikes аудиторий
- Создание РК для ретаргетинга (User Retention) на основе данных Facebook Pixel/SDK, CAPI, offline-событий (с особенностью апдейта iOS 14.0+)
- Понимание особенностей Opt-in и Opt-out пользователей и работа с ними, настройка Value Sets
- Учет атрибуции SKAdNetwork от Apple, работа с агрегированными данными
- Знание этапов ретаргетинга и удержания аудиторий, в т.ч. с помощью креативов. Знание приоритетов воронки
- Знание бидинга (cost cap, bid cap, lowest cost) и когда что использовать
- Знание что из чего нужно исключить
- Оптимизация / масштабирование РК, опираясь на рекламные показатели
- Отчетность
Дополнительные навыки:
- Реклама в TiKTok на уровне self-service аккаунта
- Реклама в VK на базовом уровне (работа с парсерами)
- Работа с Google Ads (search) на базовом уровне
- Настройка GTM
- Работа с Google Analytics
- Работа с трекерами, мобильной атрибуцией (AppsFlyer, Adjust)
- Сквозная аналитика
- Когортный анализ
- Создание лендинга на Tilda (кейс: https://primekurgan.ru)
Косвенные навыки:
- Понимание Digital-маркетинга (perfomance, branding)
- Понимание основ SMM, контекстной рекламы, SEO-продвижения. Их роли для бизнеса
- Понимание продуктов и их позиционирования на рынке
- Знание маркетинговых моделей RACE и AARRR
- Понимание основ юнит-экономики в маркетинге
- Знание формул ROAS, ROMI, ROI
- Знание английского языка на уровне Pre-Intermediate
- Грамотная письменная и устная речь, основы копирайтинга
Работал с e-com (ru), фитнес (reg), личный бренд-инфобиз (ru/eu)
Обучался у практиков Targetorium, команда Httpool (сейлз партнер Meta, Twitter, Quora, LinkedIn и Snapchat в странах Европы и Азии). Тест Facebook knowledge check (https://targetorium.com/knowledgecheck) 235/300.
«Менеджер по интернет маркетингу» от Яндекс.Практикум. Собственные наблюдения, постоянно обучаюсь и повышаю компетенцию, в частности от официальных ресурсов площадок.
В будущем планирую сдачу экзамена Facebook Blueprint.
Рассматриваю единичные проекты (акции, офферы, установка приложений, ивенты, удержание/привлечение ЦА), или сотрудничество.
Рекламный бюджет зависит от исходных данных, целей, ниши и особенностей проекта.
Стоимость услуг - договорная.
Фиксированная З/П - договорная.
Также рассматриваю работу удалённо, в т.ч. агенство/команда (РФ), либо офлайн (Тюмень, Курган)
Telegram @aktirif