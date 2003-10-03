Akulianian

Человек может изменить мир. Возможно, это бы будешь именно ты
Приветствую)
Как вы поняли, меня зовут Злата. Я копирайтер и переводчик, который активно развивается в этом направлении. Учусь на филолога.
Сильные стороны: пунктуальность, ответственность, трудолюбие, внимательность, энергичность и общительность.
Что я могу для Вас сделать:
• Перевести иностранный текст на русский язык с адаптацией (в том числе тексты песен и стихотворений с рифмой и ритмом);
• Написать публицистическую или рекламную статью;
• Отредактировать текст на русском языке (проверить грамотность, орфографию и пунктуацию);
• Выполнить иную работу, связанную с литературой, текстами или копирайтингом или ту, что не требует специального профессионального образования в иных сферах
Я против войны в Украине!