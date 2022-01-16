Akvarel1130

2D аниматор
Привет, меня зовут Алексей ).
Я уже более 3х лет занимаюсь созданием рекламных и развлекательных
мультипликационных роликов. Работаю в технике перекладки с растровой и
векторной анимацией в Moho (AnimeStudio) и After Effects.
-Подготавливаю персонажей, фоны, звуковое сопровождение.
-Рисую, накладываю спецэффекты, занимаюсь аудио и видео монтажом.
-Рабтаю в Photoshop, Krita, SOUND FORGE, Vegas_Pro.
-Рисую GIF анимации, стикеры, спрайты для игр.
К делу привык подходить с максимальной самоотдачей и ответственностью.
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