Akvarel1130

2D аниматор

Привет, меня зовут Алексей ).

Я уже более 3х лет занимаюсь созданием рекламных и развлекательных

мультипликационных роликов. Работаю в технике перекладки с растровой и

векторной анимацией в Moho (AnimeStudio) и After Effects.

-Подготавливаю персонажей, фоны, звуковое сопровождение.

-Рисую, накладываю спецэффекты, занимаюсь аудио и видео монтажом.

-Рабтаю в Photoshop, Krita, SOUND FORGE, Vegas_Pro.

-Рисую GIF анимации, стикеры, спрайты для игр.

К делу привык подходить с максимальной самоотдачей и ответственностью.