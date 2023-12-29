Центр налоговой безопасности "АКВАТОРИЯ"

Внешняя бухгалтерия от надежных лидеров рынка - ONLINE!

Забудьте про бухгалтерию и занимайтесь развитием своего бизнеса!

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Центр налоговой безопасности "АКВАТОРИЯ" рад помочь вам в следующих вопросах:

⚜ Профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП с разными системами налогообложения.

⚜ Регистрация ООО и ИП, внесение изменений в учредительные документы.

⚜ Постановка бухгалтерского учета "с нуля"

⚜ Восстановление бухгалтерского учета

⚜ Оптимизация налогообложения

⚜ Сдача отчётности в налоговую: бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, «нулевая» отчетность и т.д.

⚜ Расчет заработной платы и налогов от ФОТ, кадровый учет.

⚜ Составление и сдача всех форм «зарплатной» отчетности в ПФР и ФСС РФ.

⚜ Представление интересов в контролирующих органах; квалифицированная помощь при налоговых и других проверках.

⚜ Консультации по бухгалтерским вопросам и налогообложению.