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Центр налоговой безопасности "АКВАТОРИЯ" рад помочь вам в следующих вопросах:
⚜ Профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП с разными системами налогообложения.
⚜ Регистрация ООО и ИП, внесение изменений в учредительные документы.
⚜ Постановка бухгалтерского учета "с нуля"
⚜ Восстановление бухгалтерского учета
⚜ Оптимизация налогообложения
⚜ Сдача отчётности в налоговую: бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, «нулевая» отчетность и т.д.
⚜ Расчет заработной платы и налогов от ФОТ, кадровый учет.
⚜ Составление и сдача всех форм «зарплатной» отчетности в ПФР и ФСС РФ.
⚜ Представление интересов в контролирующих органах; квалифицированная помощь при налоговых и других проверках.
⚜ Консультации по бухгалтерским вопросам и налогообложению.