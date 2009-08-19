Начинающий фрилансер с планами на дальнейший рост. Студентка Саратовского Государственного Аграрного Университета им. Н. И. Вавилова. Специальность "Селекция и генетика сельскохозяйственных культур". Есть небольшой и более или менее удачный опыт работы в области рерайта и копирайта в литературном агентстве. Рисую простым карандашом. Не профессионал, но любитель. Здесь очень хочу попробовать себя в качестве иллюстратора. Примеры работ выложу. Очень надеюсь, что кого-то это заинтересует.