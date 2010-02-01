Белозерцева Елена Александровна
г. Екатеринбург
E-mail: [email protected]
Skype: luneva_ea
Образование:
2006 -2008 гг. – УрГЭУ, Институт непрерывного образования, специальность «Финансы и кредит» (очно-заочная форма обучения, закончила экстерном).
2001-2006 гг. – УрГЭУ, ф-т ТТПП, специальность «Социально-культурный сервис и туризм» (очная форма обучения, красный диплом).
1999-2001 гг. – Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, Дирижерско-хоровое отделение (факультативно, за 2 года успешно пройдена 6-летняя программа).
Опыт работы:
11.2010 – настоящее время ООО «Уралмедснаб» - менеджер по продажам.
Функции:
1. Розничные, оптовые продажи;
2. Участие в тендерах. Организация поставок продукции в рамках гос. контрактов;
3. Логистика (складской учет, планирование, заказ продукции, отгрузка товара, доставка товара);
4. Работа с ККМ;
5. Разработка форм договоров;
6. Ценообразование;
7. Планирование продаж (месяц, квартал, год);
8. Ведение отчетности, а также разработка форм отчетности;
9. Командировки в ХМАО с целью участия в выставках, посещения конференций и семинаров.
02.2010-11.2010г. ООО «Уралмедснаб» - менеджер.
С данной должности перешла на должность менеджера по продажам, когда, в связи с ростом компании, произошло разделение менеджеров на Тендерный отдел и Отдел продаж.
Функции:
1. Мониторинг тендеров на гос. закупки, поиск новых рынков сбыта и поставщиков;
2. Подготовка тендерной документации;
3. Участие в тендерах;
4. Заключение гос. контрактов;
5. Заказ и поставка товара в соответствии с условиями гос. контрактов;
6. Контроль дебиторской задолженности;
7. Ведение отчетности.
09.2009-02.2010г. – ООО «Уралмедснаб» - помощник директора.
Устроилась в данную компанию на временную работу по знакомству после сокращения из банка ОАО "Северная казна", но согласилась на предложение продолжить работу в качестве менеджера.
Функции:
1. Организация деловых встреч руководителя;
2. Ведение делопроизводства и деловой переписки;
3. Обеспечение хоз. деятельности офиса;
4. Мониторинг рынка офисной недвижимости, заключение договоров аренды офисов и склада, организация переезда офиса;
5. Организация командировок сотрудников;
6. Логистика:
- работа с поставщиками, своевременное пополнение складских запасов;
- аккумулирование заявок менеджеров на отгрузку продукции;
- подготовка документов и отгрузка товара;
- ведение отчетности.
7. Частичное ведение кадрового делопроизводства, включая подбор персонала.
03.09.2007г. – 27.07.2009г. – Группа разработки розничных продуктов Отдела развития розничных продуктов Банка «Северная казна» ОАО, должность – ведущий экономист.
Уволилась из банка по сокращению в конце процесса поглощения банка ОАО «Северная казна» банком ОАО «Альфа-Банк».
Функции:
1. Разработка новых розничных продуктов (пассивные и комиссионные операции) и модификация действующих (в частности внедрены проекты: реализация паев ПИФ УК «Ренессанс Управление инвестициями», открытие и ведение обезличенных металлических счетов в драгоценных металлах; реализация шаблонов платежей и услуги по открытию вкладов посредством системы удаленного доступа «Интернетбанк» и другие):
- Определение условий продукта/изменения;
- Разработка/модификация регламентирующей документации, ее согласование;
- Разработка/модификация договоров;
- Разработка требований по проведению настроек в программном обеспечении;
- Тестирование настроек в программном обеспечении;
- Разработка дополнительных требований по настройке программного обеспечения;
- Согласование протокола тестирования;
2. Разработка программ обучения сотрудников фронт-офиса, подготовка документации для проведения обучения сотрудников (участие в проведении обучения при необходимости).
3. Разработка и согласование приказов, распоряжений, информационных писем, регулирующих работу розничного бизнеса в части внедряемых/модернизируемых продуктов;
4. Взаимодействие со смежными подразделениями:
- Постановка задач;
- Контроль результатов.
5. Работа со сбоями:
- Выявление причин сбоя;
- Определение корректирующих действий;
- Контроль устранения последствий сбоя.
13.03.2007г. – 12.07.2007г. – Отдел разработки и модификации продуктов Управления автокредитования Департамента продвижения и развития продуктов Уральского банка ОАО «УРСА Банк», должность – Специалист.
Уволилась по причине наступления банковского кризиса, в особенности, в сфере кредитования.
Функции:
1. Разработка новых продуктов и модификация действующих кредитных программ:
- Определение условий продукта/изменения;
- Инициирование маркетинговых исследований, оценки рисков, анализ результатов;
- Разработка/модификация регламентирующей документации, ее согласование;
- Разработка/модификация договоров;
- Разработка требований по проведению настроек в программном обеспечении;
- Тестирование настроек в программном обеспечении;
- Разработка дополнительных требований по настройке программного обеспечения;
- Согласование протокола тестирования;
2. Разработка программ обучения сотрудников фронт-офиса, подготовка документации для проведения обучения, а также тестовых заданий для оценки качества обучения сотрудников, проведение обучения сотрудников.
3. Разработка и согласование приказов, распоряжений, информационных писем, регулирующих работу бизнес-направления «Автокредитование»;
4. Взаимодействие со смежными подразделениями:
- Постановка задач;
- Контроль результатов.
6. Работа со сбоями:
- Выявление причин сбоя;
- Определение корректирующих действий;
- Контроль устранения последствий сбоя.
6. Вынесение кредитных заявок на Кредитный комитет.
7. Сбор отчетности, предоставляемой региональными подразделениями.
8. Командировки в региональные подразделения с целью аудита ведения кредитных досье, а также оценки работы и проведения обучения сотрудников фронт-офиса.
9. Консультирование сотрудников региональных подразделений по условиям продуктов, оказание помощи в сложных, нестандартных ситуациях, возникновении ошибок (в том числе в ПО).
10. Разработка требований по модернизации программного обеспечения. Тестирование настроек в ПО.
11. Модернизация схемы взаимодействия подразделений при реализации продуктов бизнесс-направления «Автокредитование».
12. Модернизация процедуры проверки кредитных заявок и принятия решения по ним.
13. Сопровождение работы Андеррайтеров, консультирование, сбор отчетности, решение нестандартных ситуаций.
02.08.2006 – 12.03.2007 г. – ОАО «УРСА Банк» ДО «На Космонавтов», должность – Кредитный эксперт.
С данной должности была переведена в головной офис банка за высокие количественные и качественные показатели в работе.
Функции:
1. Консультирование клиентов банка.
2. Оформление кредитных заявок по нецелевым потребительским кредитам, а также по продуктам автокредитования.
3. Заключение кредитных договоров и сопутствующих документов.
4. Формирование платежных документов.
5. «Ведение» клиента на всех этапах реализации продукта.
6. Формирование кредитных досье по продуктам автокредитования.
Профессиональные знания и навыки:
• Хорошие коммуникативные и организаторские навыки;
• Умение работать с большими объемами информации;
• Опыт активных продаж;
• Опыт организационной деятельности;
• Уверенный пользователь ПК: приложения Ms Office (Word, Excel, Access, Outlook), АБС Банкир, ИБС «Документум», Internet;
• Навыки разработки документов регламентирующих внутреннюю банковскую деятельность;
• Иностранный язык: английский (со словарем).
Личностные качества:
• Стремление к четкой организации работ;
• Умение быстро осваивать новый материал и ПО;
• Общая грамотность;
• Стремление к самообразованию и повышению квалификации;
• Активная жизненная позиция;
• Ответственность;
• Коммуникабельность;
• Исполнительность;
• Организованность;
• Умение работать в команде;
• Интеллигентность, вежливость;
• Ведение здорового образа жизни;
• Права категории «В», личный а/м.
Хобби:
• Танцы (Хастл, Сальса, Бачата);
• Йога, фитнес;
• Кулинария;
• Туризм.