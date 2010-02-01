Белозерцева Елена Александровна

г. Екатеринбург

E-mail: [email protected]

Skype: luneva_ea

Образование:

2006 -2008 гг. – УрГЭУ, Институт непрерывного образования, специальность «Финансы и кредит» (очно-заочная форма обучения, закончила экстерном).

2001-2006 гг. – УрГЭУ, ф-т ТТПП, специальность «Социально-культурный сервис и туризм» (очная форма обучения, красный диплом).

1999-2001 гг. – Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, Дирижерско-хоровое отделение (факультативно, за 2 года успешно пройдена 6-летняя программа).

Опыт работы:

11.2010 – настоящее время ООО «Уралмедснаб» - менеджер по продажам.

Функции:

1. Розничные, оптовые продажи;

2. Участие в тендерах. Организация поставок продукции в рамках гос. контрактов;

3. Логистика (складской учет, планирование, заказ продукции, отгрузка товара, доставка товара);

4. Работа с ККМ;

5. Разработка форм договоров;

6. Ценообразование;

7. Планирование продаж (месяц, квартал, год);

8. Ведение отчетности, а также разработка форм отчетности;

9. Командировки в ХМАО с целью участия в выставках, посещения конференций и семинаров.

02.2010-11.2010г. ООО «Уралмедснаб» - менеджер.

С данной должности перешла на должность менеджера по продажам, когда, в связи с ростом компании, произошло разделение менеджеров на Тендерный отдел и Отдел продаж.

Функции:

1. Мониторинг тендеров на гос. закупки, поиск новых рынков сбыта и поставщиков;

2. Подготовка тендерной документации;

3. Участие в тендерах;

4. Заключение гос. контрактов;

5. Заказ и поставка товара в соответствии с условиями гос. контрактов;

6. Контроль дебиторской задолженности;

7. Ведение отчетности.

09.2009-02.2010г. – ООО «Уралмедснаб» - помощник директора.

Устроилась в данную компанию на временную работу по знакомству после сокращения из банка ОАО "Северная казна", но согласилась на предложение продолжить работу в качестве менеджера.

Функции:

1. Организация деловых встреч руководителя;

2. Ведение делопроизводства и деловой переписки;

3. Обеспечение хоз. деятельности офиса;

4. Мониторинг рынка офисной недвижимости, заключение договоров аренды офисов и склада, организация переезда офиса;

5. Организация командировок сотрудников;

6. Логистика:

- работа с поставщиками, своевременное пополнение складских запасов;

- аккумулирование заявок менеджеров на отгрузку продукции;

- подготовка документов и отгрузка товара;

- ведение отчетности.

7. Частичное ведение кадрового делопроизводства, включая подбор персонала.

03.09.2007г. – 27.07.2009г. – Группа разработки розничных продуктов Отдела развития розничных продуктов Банка «Северная казна» ОАО, должность – ведущий экономист.

Уволилась из банка по сокращению в конце процесса поглощения банка ОАО «Северная казна» банком ОАО «Альфа-Банк».

Функции:

1. Разработка новых розничных продуктов (пассивные и комиссионные операции) и модификация действующих (в частности внедрены проекты: реализация паев ПИФ УК «Ренессанс Управление инвестициями», открытие и ведение обезличенных металлических счетов в драгоценных металлах; реализация шаблонов платежей и услуги по открытию вкладов посредством системы удаленного доступа «Интернетбанк» и другие):

- Определение условий продукта/изменения;

- Разработка/модификация регламентирующей документации, ее согласование;

- Разработка/модификация договоров;

- Разработка требований по проведению настроек в программном обеспечении;

- Тестирование настроек в программном обеспечении;

- Разработка дополнительных требований по настройке программного обеспечения;

- Согласование протокола тестирования;

2. Разработка программ обучения сотрудников фронт-офиса, подготовка документации для проведения обучения сотрудников (участие в проведении обучения при необходимости).

3. Разработка и согласование приказов, распоряжений, информационных писем, регулирующих работу розничного бизнеса в части внедряемых/модернизируемых продуктов;

4. Взаимодействие со смежными подразделениями:

- Постановка задач;

- Контроль результатов.

5. Работа со сбоями:

- Выявление причин сбоя;

- Определение корректирующих действий;

- Контроль устранения последствий сбоя.

13.03.2007г. – 12.07.2007г. – Отдел разработки и модификации продуктов Управления автокредитования Департамента продвижения и развития продуктов Уральского банка ОАО «УРСА Банк», должность – Специалист.

Уволилась по причине наступления банковского кризиса, в особенности, в сфере кредитования.

Функции:

1. Разработка новых продуктов и модификация действующих кредитных программ:

- Определение условий продукта/изменения;

- Инициирование маркетинговых исследований, оценки рисков, анализ результатов;

- Разработка/модификация регламентирующей документации, ее согласование;

- Разработка/модификация договоров;

- Разработка требований по проведению настроек в программном обеспечении;

- Тестирование настроек в программном обеспечении;

- Разработка дополнительных требований по настройке программного обеспечения;

- Согласование протокола тестирования;

2. Разработка программ обучения сотрудников фронт-офиса, подготовка документации для проведения обучения, а также тестовых заданий для оценки качества обучения сотрудников, проведение обучения сотрудников.

3. Разработка и согласование приказов, распоряжений, информационных писем, регулирующих работу бизнес-направления «Автокредитование»;

4. Взаимодействие со смежными подразделениями:

- Постановка задач;

- Контроль результатов.

6. Работа со сбоями:

- Выявление причин сбоя;

- Определение корректирующих действий;

- Контроль устранения последствий сбоя.

6. Вынесение кредитных заявок на Кредитный комитет.

7. Сбор отчетности, предоставляемой региональными подразделениями.

8. Командировки в региональные подразделения с целью аудита ведения кредитных досье, а также оценки работы и проведения обучения сотрудников фронт-офиса.

9. Консультирование сотрудников региональных подразделений по условиям продуктов, оказание помощи в сложных, нестандартных ситуациях, возникновении ошибок (в том числе в ПО).

10. Разработка требований по модернизации программного обеспечения. Тестирование настроек в ПО.

11. Модернизация схемы взаимодействия подразделений при реализации продуктов бизнесс-направления «Автокредитование».

12. Модернизация процедуры проверки кредитных заявок и принятия решения по ним.

13. Сопровождение работы Андеррайтеров, консультирование, сбор отчетности, решение нестандартных ситуаций.

02.08.2006 – 12.03.2007 г. – ОАО «УРСА Банк» ДО «На Космонавтов», должность – Кредитный эксперт.

С данной должности была переведена в головной офис банка за высокие количественные и качественные показатели в работе.

Функции:

1. Консультирование клиентов банка.

2. Оформление кредитных заявок по нецелевым потребительским кредитам, а также по продуктам автокредитования.

3. Заключение кредитных договоров и сопутствующих документов.

4. Формирование платежных документов.

5. «Ведение» клиента на всех этапах реализации продукта.

6. Формирование кредитных досье по продуктам автокредитования.

Профессиональные знания и навыки:

• Хорошие коммуникативные и организаторские навыки;

• Умение работать с большими объемами информации;

• Опыт активных продаж;

• Опыт организационной деятельности;

• Уверенный пользователь ПК: приложения Ms Office (Word, Excel, Access, Outlook), АБС Банкир, ИБС «Документум», Internet;

• Навыки разработки документов регламентирующих внутреннюю банковскую деятельность;

• Иностранный язык: английский (со словарем).

Личностные качества:

• Стремление к четкой организации работ;

• Умение быстро осваивать новый материал и ПО;

• Общая грамотность;

• Стремление к самообразованию и повышению квалификации;

• Активная жизненная позиция;

• Ответственность;

• Коммуникабельность;

• Исполнительность;

• Организованность;

• Умение работать в команде;

• Интеллигентность, вежливость;

• Ведение здорового образа жизни;

• Права категории «В», личный а/м.

Хобби:

• Танцы (Хастл, Сальса, Бачата);

• Йога, фитнес;

• Кулинария;

• Туризм.