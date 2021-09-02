AlBoyFreelance

Монтаж в AE, Premiere, PS и DaVinci Resolve. 3D моделинг в Blender.

Здравствуйте! Меня зовут Александр и я готов выполнить ваши заказы в обработке видео/фото.

Разработка анимации в After Effects, смонтирую в Premiere/DaVinci или создам 3D модель в Blender ( к сожалению, созданием персонажей временно не занимаюсь).

Особые условия для Ютуб и инстаграм блогеров, а так же Твич-стримеров т.к. всегда в курсе трендов и могу сделать ваши видео/фото наиболее подходящими под актуальные тематики.

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Заставки

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Все что Вам необходимо сделаю в кратчайшие сроки и с полной отчетностью! Связь 24/7 без выходных!