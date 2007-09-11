Образование: высшее техническое.

Желаемая зарплата: не менее 500$ за проект.

Образование и опыт работы

Окончил в 2004 году ФизТех при СПбГПУ(Политех)

С 2002 года до июля 2003 - веб-мастер в компании Инфобокс (Infobox.ru )

С августа 2003 по май 2004 - веб-мастер и руководитель технической

поддержки в компании PeterHost.Ru

С июня 2004 по май 2005 - инженер-программист в компании VT systems.

С июня 2005 года по сентябрь 2006 - инженер-программист в компании ABISoft

Навыки

Программирую на Java (Сервлеты, EJB, JSP, JavaBeans) и C++, использую сервера

Jboss, WebSphere и Tomcat.

Уверено владею связкой PHP + MySQL. Успешно осуществил несколько

проектов на базе готовых CMS, а также проектировал и свой

контент-менеджер.

Знаю Perl , работу с его основными библиотеками.

Занимался вёрсткой проектов, знаю DHTML: HTML, CSS, Jscript и

JavaScript. Активно применял XML (XHTML, RSS) и XSLT. Имею опыт

работы с WML.

Базы данных: в разработках использовал PostgreSQL и MySQL -

установка, администрирование, менеджмент.

Имею опыт работы с Oracle.

Веб-сервера: Apache - установка, настройка, администрирование.

Знаю основы VoIP

Английский язык: свободно читаю и пишу документацию на английском

языке, имею опыт корпоративной переписки на английском. Владею и

разговорным английским.

Работа в команде: CVS, Bugzilla, есть навыки документирования программ

и UML-проектирования.

Дополнительно:

Быстрочтение (5000 символов/мин.).

Быстрая обучаемость, целеустремлённость, лёгкий характер,

дисциплинированность, коммуникабельность.

Несколько основных проектов:

radiorecord.ru - сайт радиостанции

photobox.ru - фото-галерея

ooh.ru - каталог наружной рекламы

mssoil.ru - сайт фирмы "МССОЙЛ" официального дистрибьютора масел TOTAL FINA ELF

Nouiit.ru - сайт института информационных технологий.

Zinovieff.ru - "С. Зиновьев и Ко" международные консультанты по недвижимости

paperstationery.ru - бумажно-меловые изделия Северо-Западной

Лесопромышленной компании

cmsfx.com - cайт фирмы CMS-FOREX