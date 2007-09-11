Александр Додонов AlDodonovAlDodonov
Образование: высшее техническое.
Желаемая зарплата: не менее 500$ за проект.
Образование и опыт работы
Окончил в 2004 году ФизТех при СПбГПУ(Политех)
С 2002 года до июля 2003 - веб-мастер в компании Инфобокс (Infobox.ru )
С августа 2003 по май 2004 - веб-мастер и руководитель технической
поддержки в компании PeterHost.Ru
С июня 2004 по май 2005 - инженер-программист в компании VT systems.
С июня 2005 года по сентябрь 2006 - инженер-программист в компании ABISoft
Навыки
Программирую на Java (Сервлеты, EJB, JSP, JavaBeans) и C++, использую сервера
Jboss, WebSphere и Tomcat.
Уверено владею связкой PHP + MySQL. Успешно осуществил несколько
проектов на базе готовых CMS, а также проектировал и свой
контент-менеджер.
Знаю Perl , работу с его основными библиотеками.
Занимался вёрсткой проектов, знаю DHTML: HTML, CSS, Jscript и
JavaScript. Активно применял XML (XHTML, RSS) и XSLT. Имею опыт
работы с WML.
Базы данных: в разработках использовал PostgreSQL и MySQL -
установка, администрирование, менеджмент.
Имею опыт работы с Oracle.
Веб-сервера: Apache - установка, настройка, администрирование.
Знаю основы VoIP
Английский язык: свободно читаю и пишу документацию на английском
языке, имею опыт корпоративной переписки на английском. Владею и
разговорным английским.
Работа в команде: CVS, Bugzilla, есть навыки документирования программ
и UML-проектирования.
Дополнительно:
Быстрочтение (5000 символов/мин.).
Быстрая обучаемость, целеустремлённость, лёгкий характер,
дисциплинированность, коммуникабельность.
Несколько основных проектов:
radiorecord.ru - сайт радиостанции
photobox.ru - фото-галерея
ooh.ru - каталог наружной рекламы
mssoil.ru - сайт фирмы "МССОЙЛ" официального дистрибьютора масел TOTAL FINA ELF
Nouiit.ru - сайт института информационных технологий.
Zinovieff.ru - "С. Зиновьев и Ко" международные консультанты по недвижимости
paperstationery.ru - бумажно-меловые изделия Северо-Западной
Лесопромышленной компании
cmsfx.com - cайт фирмы CMS-FOREX