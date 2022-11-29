AlGridasova88

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО

Ответственность, внимательность, исполнительность, работа в режиме многозадачности, умение ясно и грамотно формулировать свои мысли, желание учиться, развиваться, выполнять поставленные задачи,уверенный пользователь ПК: MS Office (Exсel, Word,PowerPoint,Microsoft Outlook,Skype и т.д.),знание 1С, умение быстро находить необходимую информацию в интернете, умение работать в команде. Наличие собственного мобильного устройства и компьютера, готовность выполнять задания на них. Знание жизненного цикла разработки ПО,принципов и методологий тестирования ПО, составление чек-листов, тест-кейсов и баг-репортов, знание программ Redmine, Yandex Tracker.В процессе обучения тестировалась образовательная платформа, также участвовала в функциональном тестировании программы по изучению английского языка.