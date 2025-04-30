Доброго дня!
Мене звати Олена.
Я пропоную свою допомогу у наступних напрямках:
переклад у парах EN/UA, EN/RU (загальний, ділова кореспонденція, маркетинг, ІТ, кулінарія);
введення даних, форматування;
конвертування файлів;
наповнення сайтів.
Маю диплом про вищу освіту за спеціальностями перекладач, програміст, офіс-менеджер.
На платформі я новачок, проте можу запропонувати свій багаторічний досвід роботи з документами (адміністратор офісу), розробки та наповнення сайту компанії, перекладу ділових паперів.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#1032
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#1401
Переводы
нет отзывов
$7/час
от $7от 2 дней
#3892