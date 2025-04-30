Доброго дня!

Мене звати Олена.

Я пропоную свою допомогу у наступних напрямках:

переклад у парах EN/UA, EN/RU (загальний, ділова кореспонденція, маркетинг, ІТ, кулінарія);

введення даних, форматування;

конвертування файлів;

наповнення сайтів.

Маю диплом про вищу освіту за спеціальностями перекладач, програміст, офіс-менеджер.

На платформі я новачок, проте можу запропонувати свій багаторічний досвід роботи з документами (адміністратор офісу), розробки та наповнення сайту компанії, перекладу ділових паперів.