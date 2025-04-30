AlOvs

Олена AlOvs

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
9 дней назад

Доброго дня!

Мене звати Олена.

Я пропоную свою допомогу у наступних напрямках:

  • переклад у парах EN/UA, EN/RU (загальний, ділова кореспонденція, маркетинг, ІТ, кулінарія);

  • введення даних, форматування;

  • конвертування файлів;

  • наповнення сайтів.

Маю диплом про вищу освіту за спеціальностями перекладач, програміст, офіс-менеджер.

На платформі я новачок, проте можу запропонувати свій багаторічний досвід роботи з документами (адміністратор офісу), розробки та наповнення сайту компанії, перекладу ділових паперів.

Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#1032
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#1401
Переводы
нет отзывов
$7/час
от $7от 2 дней
#3892