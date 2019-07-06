Al_4_t

Александра Al_4_t

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Займусь переводом, редактированием текста. Транскрибация, набор

Выполняю перевод с английского языка, проверяю тексты на наличие всех типов ошибок(до 20.000 символов с пробелами). Сделаю транскрибацию изображение или видео/аудио длинной до 140мин. Дополнительно могу подобрать изображение к статье. 

Уже есть опыт набора текста со всех носителей и последующего оформления. Приходилось помогать реальным редакторам и рерайтерам в выполнении заданий заказчиков, переводом небольших книг.

На данный момент располагаю большим запасом свободного времени и огромным желанием работать, проявить свои способности. Буду рада помочь вам в выполнении заданий.