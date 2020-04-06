Al_goncher

Выполняю заказы любой сложности в области копирайтинга, сценариев и рекламы. Начинающий программист, расценки на подобные виды услуг по низкому прайсу

Всем доброго времени суток! Я копирайтер и рекламщик, занимаюсь SEO- продвижением и использую все виды интернет - маркетинга, имею опыт с 2014 года. Год назад начал изучать и вспоминать такие языки, как C#, C++, Python, JavaScript, имею небольшой опыт в данной сфере и высшее техническое образование по дисциплине "Программная инженерия". Написанием продающих текстов, сценариями ,рекламой и SEO - анализом увлекаюсь уже давно и готов развиваться в этой сфере и дальше, ожидаю от Вас интересных заказов и хорошего сотрудничества. Ценю качественную, слаженную и честную работу, вкладываюсь на максимум, чтобы обе стороны отношений "заказчик - исполнитель" были более чем довольны сотрудничеством.