Alansitnikov

Алан Alansitnikov

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мастер по фото и видео редакции.

Что я могу сделать с фото⬇

  • Арт
  • Аватарку в соц сеть
  • Иконки в соц сеть
  • Замена фона
  • Создать коллаж
  • Удаление предмета с фото
  • Работа с текстом на изображении
  • И многое другое....
Что я могу сделать с видео⬇

  • Наложить аудио
  • Извлечь аудио
  • Замедлить, ускорить видео
  • Цветокоррекция
  • Монтаж любой сложности
  • И многое другое....

Портфолио

Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга