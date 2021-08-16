Мастер по фото и видео редакции.

Что я могу сделать с фото⬇

Арт

Аватарку в соц сеть

Иконки в соц сеть

Замена фона

Создать коллаж

Удаление предмета с фото

Работа с текстом на изображении

И многое другое....

Что я могу сделать с видео⬇