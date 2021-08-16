Мастер по фото и видео редакции.
Что я могу сделать с фото⬇
- Арт
- Аватарку в соц сеть
- Иконки в соц сеть
- Замена фона
- Создать коллаж
- Удаление предмета с фото
- Работа с текстом на изображении
- И многое другое....
- Наложить аудио
- Извлечь аудио
- Замедлить, ускорить видео
- Цветокоррекция
- Монтаж любой сложности
- И многое другое....
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Портфолио
- Обрезка фото от фона126 просмотров
- Аватар118 просмотров
- Портрет115 просмотров
- Цветокоррекция122 просмотра
- Аватар78 просмотров
- Арт93 просмотра
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга