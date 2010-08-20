Рисую логотипы, визитки, иллюстрации к книгам

Занимаюсь отрисовкой логотипов. Вектор, растр. Моно- и полихром. Срок изготовления - 1-2 суток. Начальная разработка - три эскиза в ч/б. Стоимость работы зависит от количества цветов. Монохром - 300 р. Сложный полихром - 3000 р.

Рисую иллюстрации к книгам, рассказам. Рисунок от руки. Карандаш, тушь, цветной карандаш, акварель. Форматы до А3. Цена договорная.