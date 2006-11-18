AlashSoghomonyan

Front end web developer

Привет! Меня зовут Алексан, и я являюсь опытным Front End Angular Web разработчиком. Моя страсть к созданию интерактивных и современных веб-приложений привела меня к углубленному изучению Angular – мощного и гибкого инструмента для разработки пользовательских интерфейсов.

Мое профессиональное путешествие началось с того, что однажды мои друзья порекомендовали мне программирование.Дальше я пошел в Gyumri Information Technologies Center и обучаясь там я закончил его отлично. Закончив обучение я начал и закончил один большой проект, в котором совместил мои навыки в области дизайна, разработки и оптимизации, чтобы создать платформу, которое обеспечивает удовлетворение потребностей пользователей.

Одной из моих сильных сторон является глубокое понимание концепций архитектуры Angular, компонентного подхода и управления состоянием. Я уверенно работаю с TypeScript, HTML и CSS, что позволяет мне создавать красивые и функциональные пользовательские интерфейсы. Кроме того, я имею опыт работы с AJAX, CRUD request, Guard, Git, GitHub, .

Я стремлюсь к постоянному обучению и развитию, чтобы всегда быть в курсе последних тенденций и передовых методов разработки. Я готов принимать новые вызовы, и каждый проект для меня — это возможность проявить креативность и профессиональное мастерство.

Если вы ищете специалиста, который способен создавать выдающиеся пользовательские интерфейсы на базе Angular, я готов внести свой вклад в вашу команду. Давайте сотрудничать и воплощать в жизнь потрясающие идеи в мире веб-разработки!