Качественная вёрстка сайтов
Что мы все обо мне, да обо мне:
Давайте о вас! Как я вам?;)
Нуу ладно... Пошутили и хватит. А если серьезно? Дорогой заказчик, ведь вы меня совсем не знаете:(
Тогда позвольте представиться!
Очень приятно, Мари. Студент по специальности мехатроника и мобильная робототехника. Учеба не занимает много времени, поэтому все свободное время я отдаю любимому делу - вёрстке.
Род занятий:
Вёрстка
Знания:
HTML, JavaScript.
Контакты:
Telegram: https://t.me/alashevamaria
e-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!