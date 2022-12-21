AlashevaMaria

Качественная вёрстка сайтов

Что мы все обо мне, да обо мне:

Давайте о вас! Как я вам?;)

Нуу ладно... Пошутили и хватит. А если серьезно? Дорогой заказчик, ведь вы меня совсем не знаете:(

Тогда позвольте представиться!

Очень приятно, Мари. Студент по специальности мехатроника и мобильная робототехника. Учеба не занимает много времени, поэтому все свободное время я отдаю любимому делу - вёрстке.

Род занятий:

Вёрстка

Знания:

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