Рерайт, редактирование и корректирование.

Я начинающий фрилансер, поэтому готова выполнить работу за более низкую стоимость.

О себе:

Высшее экономическое образование.

Увлекаюсь созданием слайд-шоу в ProShow Producer и Pinnacle Studio

- коммуникабельность,

- нацеленность на результат,

- ответственность,

- исполнительность,

- пунктуальность.

Оплата: яндекс-деньги, карта сбербанка, веб-мани.

Буду очень рада сотрудничать с вами!