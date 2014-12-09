Рерайт, редактирование и корректирование.
Я начинающий фрилансер, поэтому готова выполнить работу за более низкую стоимость.
О себе:
Высшее экономическое образование.
Увлекаюсь созданием слайд-шоу в ProShow Producer и Pinnacle Studio
- коммуникабельность,
- нацеленность на результат,
- ответственность,
- исполнительность,
- пунктуальность.
Оплата: яндекс-деньги, карта сбербанка, веб-мани.
Буду очень рада сотрудничать с вами!
Действие аккаунта приостановлено!
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1
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