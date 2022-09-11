AlbinaGorbunova

Дизайнер инфографики

Здравствуйте! Меня зовут Альбина, я – дизайнер инфографики. Стоимость одного фото с инфографикой — 400 рублей.

В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка

дизайна и один круг правок. Последующие карточки для этого артикула –

200 рублей. Работа будет готова в течение 1-2 дней. График работы: пн-пт

с 10:00 до 19:00. Для работы от вас потребуются фотографии и ТЗ.

Ознакомиться с моими работами можно здесь https://vk.com/id749184892