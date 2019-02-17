AlbinaShevchuk

Альбина Шевчук AlbinaShevchuk

 
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
В пошуках найкращого проекту.

Вітаю читача!

Після управлінського досвіду в онлайн та оффлайн магазині захотілося повернутись на фріланс. 

Єдине, що про мене потрібно знати - я шукаю "свої" проекти, якими потім буду пишатись. 

Зараз мені необхідно реалізувати себе і мені неймовірно пощастило знати як саме це зробити. 

Але тут я новачок, тож доречно почати з невеликих кроків, чи не так? 

Будьмо знайомі! 