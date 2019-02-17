AlbinaShevchuk

В пошуках найкращого проекту.

Вітаю читача!

Після управлінського досвіду в онлайн та оффлайн магазині захотілося повернутись на фріланс.

Єдине, що про мене потрібно знати - я шукаю "свої" проекти, якими потім буду пишатись.

Зараз мені необхідно реалізувати себе і мені неймовірно пощастило знати як саме це зробити.

Але тут я новачок, тож доречно почати з невеликих кроків, чи не так?

Будьмо знайомі!