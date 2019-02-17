AlbinaShevchuk

Альбина Шевчук AlbinaShevchukAlbinaShevchuk
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
В пошуках найкращого проекту.
Вітаю читача!
Після управлінського досвіду в онлайн та оффлайн магазині захотілося повернутись на фріланс.
Єдине, що про мене потрібно знати - я шукаю "свої" проекти, якими потім буду пишатись.
Зараз мені необхідно реалізувати себе і мені неймовірно пощастило знати як саме це зробити.
Але тут я новачок, тож доречно почати з невеликих кроків, чи не так?
Будьмо знайомі!