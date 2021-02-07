Информационные статьи, тексты для интернет-магазинов, посты для соц.сетей. Содержательные, уникальные, грамотные

Добрый день

Люблю читать информативные, последовательные, грамотные тексты «без воды». Стремлюсь, чтобы и мои тексты были такими же. Я — начинающий копирайтер, поэтому в приоритете качество текстов, плодотворное сотрудничество, благодарность заказчиков, а не количество денег. Сделаю скидку 10% на первый заказ и, если нужно, подберу бесплатно «цепляющие» картинки к тексту.

Предлагаю:

100% уникальность по text.ru; 7-9% академическая тошнота по Advegо; выше 7.5 Главред;

SEO, LSI- копирайтинг;

подбор ключевых запросов;

подбор уникальных картинок.

Копирайтинг за 1К знаков:

инфостатьи: от 60 рублей/ 20 гривен;

SEO-тесты: от 120 рублей/ 40 гривен.

Благодарю за доверие!