AlbinaVB

Альбина AlbinaVB

 
42 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Информационные статьи, тексты для интернет-магазинов, посты для соц.сетей. Содержательные, уникальные, грамотные

Добрый день

Люблю читать информативные, последовательные, грамотные тексты «без воды». Стремлюсь, чтобы и мои тексты были такими же. Я — начинающий копирайтер, поэтому в приоритете качество текстов, плодотворное сотрудничество, благодарность заказчиков, а не количество денег. Сделаю скидку 10% на первый заказ и, если нужно, подберу бесплатно «цепляющие» картинки к тексту.

Предлагаю:

  • 100% уникальность по text.ru; 7-9% академическая тошнота по Advegо; выше 7.5 Главред;
  • SEO, LSI- копирайтинг;
  • подбор ключевых запросов;
  • подбор уникальных картинок.
Копирайтинг за 1К знаков:

  • инфостатьи: от 60 рублей/ 20 гривен;
  • SEO-тесты: от 120 рублей/ 40 гривен.
Благодарю за доверие!
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