Albina_Polyak

Личные данные: Полякова АльбинаВадимовна, 01.11.1996 г.

Контактная информация: Viber:+380958668595

Skype: albina.pol96

E-mail: [email protected]

Образование: неоконченное высшееобразование в НЮУ им. Ярослава Мудрого

Иностранные языки и навыки: свободно владеюрусским, украинским языком, также английским на среднем уровне.

Развиты коммуникативные навыки, которые основаны натолерантности и уважении к собеседнику.

Уверенное пользование ПК и владение программами МС Office.

Опыт: систематическое написаниерефератов, курсовых работ, тезисов, а также решение задач в сфере юриспруденции

с применением теоретических и практических знаний. Также, есть опыт в наборе

текстов.

Всю работу выполняю в сжатые сроки и качественно.