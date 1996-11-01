Albina_Polyak

Альбина Полякова Albina_PolyakAlbina_Polyak
27 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Личные данные: Полякова АльбинаВадимовна, 01.11.1996 г.
Контактная информация: Viber:+380958668595
Skype: albina.pol96
E-mail: [email protected]
Образование: неоконченное высшееобразование в НЮУ им. Ярослава Мудрого
Иностранные языки и навыки: свободно владеюрусским, украинским языком, также английским на среднем уровне.
Развиты коммуникативные навыки, которые основаны натолерантности и уважении к собеседнику.
Уверенное пользование ПК и владение программами МС Office.
Опыт: систематическое написаниерефератов, курсовых работ, тезисов, а также решение задач в сфере юриспруденции
с применением теоретических и практических знаний. Также, есть опыт в наборе
текстов.
Всю работу выполняю в сжатые сроки и качественно.