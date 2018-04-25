Albinagata5

Приветствую! Меня зовут Альбина Гатауллина. Я практикующий интернет-маркетолог, специалист по контекстной рекламе. Я буду максимально полезной, если Вы: -

1.Собственник бизнеса. Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.

2.Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов. Со своей стороны гарантирую только целевой трафик.

На связи 7 дней в неделю Рабочий график с 14:00 до 21:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.

3.Полный доступ к рекламным кампаниям. Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. Перед совместной работой полезно ознакомится:

- Работаю с разным бюджетом.

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней

- Цена создания РК в среднем 14 900 руб. (только Директ/AdWords), 19 500 (2 системы "под ключ")

Напишите мне в ВК https://vk.com/albinagataullina Или ВатСап, телеграмм +79174277980