Alcola

Здравствуйте, хочу представить вам свою персону в качестве дизайнера.

Если начинать с самого начала, то я уже с одиннадцати лет знала что стану дизайнером, в отличии от своих сверстников, которые мечтали летать в космос и лечить людей,у меня была цель - творить.

На то время слово "веб-дизайн" не распространялось особо, по этому мечтала быть хоть каким-то, то ли модельером, то ли интерьеров. Так и пошло.

Могу заметить что я в своем деле самоучка, не оканчивала курсов, вузов, все сама, опыт нарабатывала, делала эксперименты, все сама. У меня никогда не возникала мысль сменить профессию, я решила быть веб-дизайнером до конца.

Вообще таких как я называют "творческими личностями", также я рисую, но как, рисование у меня на менее приоритетной ступеньке, тоже само обучаюсь, и в последнее время прокачиваю свою "творческую личность" до следующего уровня знаний в рисовании.

Также меня задела фотография, но тут уже другая совершенно картина, не имея нормального фотоаппарата я нахожусь на вечном обучении уже года два, но пока меня это не напрягает.

На мои работы часто наклеивали клеймо "креативно", ну с какой то стороны это хорошо, просто часто не совпадает бизнес проект, и креативность, ну это уже на цвет и вкус...