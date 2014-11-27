Графический дизайн Корел, Фотошоп, 3д Макс. Набор текста.
Работаю дизайнером в рекламной фирме (визитки, вывески, баннеры, логотипы, грамоты, открытки, календари, поздравления, печати, штампы и т.д.)
Работал верстальщиком в редакции газеты.
Свободно владею следующими программами фотошоп, корел, 3д макс, илюстратор,
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга