Aldarich

Алдар Aldarich

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Графический дизайн Корел, Фотошоп, 3д Макс. Набор текста.

Работаю дизайнером в рекламной фирме (визитки, вывески, баннеры, логотипы, грамоты, открытки, календари, поздравления, печати, штампы и т.д.) 

Работал верстальщиком в редакции газеты.

Свободно владею следующими программами фотошоп, корел, 3д макс, илюстратор, 

Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
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